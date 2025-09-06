logo
Đoković još ne ide u penziju, a već se zna gdje će biti oproštaj: Direktor grend slema najavio spektakl!

Autor Dragan Šutvić
Novak Đoković stigao je do sva četiri polufinala na grend slem turnirima, pored ovakve forme jasno je da se još neće penzionisati, ali kada dođe tad trenutak Australijan open će mu se odužiti kako dolikuje.

Novak Đoković se od tenisa oprašta u Australiji Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković nije uspio da obezbijedi finale US opena, ovog puta zaustavio ga je Karlos Alkaraz. Najbolji teniser svih vremena obezbijedio je polufinala sva četiri grend slema što jasno govori da mu i znatno mlađi rivali ne mogu ništa. Ipak, trebalo bi računati i na to da će Đoković, s obzirom na to da ima 38 godina, uskoro razmišljati o daljim koracima u karijeri i potencijalnoj penziji. Zbog toga je direktor Australijan Krejg Tajli opena najavio da će na turniru koji on uređuje biti upriličen specijalni oproštaj.

Kada za to dođe vrijeme Krejg Tajli najavljuje spektakl na Australijan openu, Đoković je čak 10 puta bio šampion na ovom turniru (2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019-2021, 2023). Zbog toga, ono što slijedi biće posebno: "Sve što mogu da kažem je da će biti veliko", otkrio je za Klej.

"Kada dođe vrijeme... Imamo neke ideje. Bilo bi prerano da ih sada dijelimo", istakao je Tajli koji nesumnjivo planira da najboljem teniseru svih vremena priredi spektakl, s obzirom na to da je Đoković rekorder na Australijan openu.

Po svemu sudeći još nije poznato kada će Novak riješiti da se penzioniše, ali Tajli vjeruje da je još rano govoriti o napuštanju tenisa, naročito poslije ovogodišnjih rezultata. "Novak i dalje igra na izuzetno visokom nivou.Ne vidim da će se uskoro penzionisati. On je na vrhuncu igre", istakao je.

Rekordi Novaka Đokovića

  • Australijan open - 10 titula (odnos pobjeda i poraza 99-10)
  • Rolan Garos - 3 titule (odnos pobjeda i poraza 101-17)
  • Vimbldon - 7 titula (odnos pobjeda i poraza 102-13)
  • US open - 4 titule (odnos pobjeda i poraza 95-14)

Koga je Novak pobjeđivao u finalima Australijan opena?

  • 2008 - Žo Vilfred Conga 4-6, 6-4, 6-3, 7-6
  • 2011 - Endi Marej 6-4, 6-2, 6-3
  • 2012 - Rafael Nadal 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5
  • 2013 - Endi Marej 6-7, 7-6, 6-3, 6-2
  • 2015 - Endi Marej 7-6, 6-7, 6-3, 6-0
  • 2016 - Endi Marej 6-1, 7-5, 7-6
  • 2019 - Rafael Nadal 6-3, 6-2, 6-3
  • 2020 - Dominik Tim 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4
  • 2021 - Danil Medvedev 7-5, 6-2, 6-2
  • 2023 - Stefanos Cicipas 6-3, 7-6, 7-6

Tagovi

Novak Đoković Tenis teniseri Australijan open

