Samo jedan čovjek između Novaka i dva najbolja: Alkaraz i Siner su ipak duplo bolji

Novak Đoković je ove sedmice četvrti na ATP listi poslije sjajno odigranog US Opena.

Novak Đoković nije uspio da dođe do titule na US Openu, završio je takmičenje u polufinalu porazom od Karlosa Alkaraza. Na kraju je Španac dobio i Janika Sinera za titulu, a ovog ponedjeljka je osvanuo kao prvi na svijetu.

Na novoj ATP listi Karlos Alkaraz ima 11.540 bodova, drugi je Janik Siner sa 10.780, a svi ostali su duplo gori. Bukvalno je tako jer je treći Saša Zverev sa 5.930 bodova, a zatim Novak Đoković zauzima četvrto mjesto.

Najbolji srpski teniser ima 4.830 bodova i uspio je da se popne za četiri mjesta. Preskočio je Amerikance Tejlora Frica i Bena Šeltona, kapo i Džeka Drejpera. Top 10 zatvaraju Aleks De Minor, Lorenco Museti i Karen Hačanov.

Gdje su ostali Srbi?

Najveći pomak na vrhu napravio je Feliks Ože-Aljasim plasmanom u polufinale US Opena i skočio je 14 mjesta, a Jirži Lehečka je skočio pet mjesta na 16. dok je pet mjesta na 19. mjesto napredovao i Aleksandar Bublik. Što se naših tenisera tiče Miomir Kecmanović je 47, Hamad Međedović 66, Laslo Đere 76, a Dušan Lajović 126.

Šta se dešava sa WTA?

Tu je situacija čista, sa 11.225 bodova nova šampionka US Opena Arina Sabalenka je ubjedljivo prva, Iga Švjontek je drugo, malo iza nje je Koko Gof, a Amanda Anisimova je stigla na četvrto mjesto ispred Mire Andreve. Naša Olga Danilović je 41. Nina Stojanović je 156. a Lola Radivojević 195.