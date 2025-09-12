"Ajde što je mator, ali ostao je bez najvećeg motiva": Beker šalje Đokovića u penziju, ovo je bilo nezamislivo

Nijemac Boris Beker kaže da će Novak Đoković okačiti "reket o klin" u 2026. godini.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nije osvojio grend slem titulu još od US Opena 2023. godine. Đokovićev nekadašnji trener Boris Beker kaže da ne vidi način na koji bi mogao da se domogne 25. velikog trofeja u eri Karlosa Alkaraza i Janika Sinera koja je uveliko počela.

Srpski as je stigao do sva četiri polufinala na grend slemovima, ali su Italijan i Španac kombinovano osvojili posljednjih osam titula, dok im ostali rivali nisu ni blizu po kvalitetu. Beker je prokomentarisao poslednji okršaj Alkaraza i Đokovića koji je pokazao da je kraj nikad bliže.

"Prije svega, izvanredno je kako se Đoković zaista dobro držao dva seta. Posebno u drugom setu, možda je čak imao šansu da ga dobije. Đoković ima 38 godina. Činjenica da je on zaista treći najjači igrač na turu, veoma je dobra za Srbina, ali zapravo loša za ostale. S jedne strane, Novak je prvi put poslije meča priznao da više nije izvodljivo da igra protiv Sinera ili Alkaraza. Takođe, ne zna koliko će dugo trajati njegova grend slem karijera", rekao je Boris Beker u svom podkastu.

Đoković najavio kraj

Srpski as je očekivano bio razočaran zbog novog poraza u polufinalu, pa je na pitanje o Australijan Openu gdje je slavio rekordnih 10 puta imao pesimističan odgovor. Legendarni Nijemac smatra da mu je konačno ponestalo motivacije.

"Prvi put je otvoreno objavljeno da će možda 2026. biti njegova posljednja grend slem godina. Rekao je da još uvijek može da prati ovu dvojicu. To je istina. Ali zašto igra tenis? Da osvoji Rim ili Monte Karlo ili Sinsinati po 17. put ili da osvoji još grend slem titula. Mislim da je to drugo. I mislim da je sada priznao da zbog svojih godina, više nije realno da to postigne. Šta to tačno znači? Da li to znači da će u nekom trenutku prestati? Imate li ideju kada bi to moglo biti? Mislite li da će igrati još jednu grend slem godinu? S druge strane, on i dalje sanja o Olimpijskim igrama 2028, gde želi da brani zlatnu medaljeuza Srbiju. To je za tri godine. Lično, smatram da je to nerealno. Ali Otvoreno prvenstvo SAD mi je već zvučalo pomalo kao oproštaj", rekao je legendarni Nemac.

Konačno dobio priznanje i promijenio tenisku paradigmu

Navijači u Njujorku, Parizu, Londonu više nisu nemilosrdni prema srpskom asu, što mu je bila dodatna motivacija tokom čitave karijere. U meču sa Alkarazom je imao više ljubitelja tenisa na svojoj strani, što je proteklih godina bilo nezamislivo.

"On je zapravo na kraju svojih snova. Konačno ga poštuju i cijene svi ljudi koji vole tenis u Njujorku, Parizu i Londonu. Mislim da su konačno shvatili kakav je Novak Đoković i koliko je važan za mlađu generaciju. Nevjerovatno je da je uspio da se plasira u 53 grend slem polufinala. Kada sam čuo taj broj, rekao sam, to nije moguće. To je greška u kucanju. 53 puta u polufinalu grend slema. Znate, niko više to neće postići. I mislim da je sada krug za njega zatvoren", rekao je nekadašnji as.

Beker dodaje da je Đoković na kraju puta i predviđa da ćemo njegov oproštaj vidjeti jako skoro. "Da, on je najuspješniji igrač, ali sada konačno ponovo cijenjen. Gdje je onda motivacija? Igrao je protiv publike 17, 18 godina. Sada ga prihvataju. Sada ga poštuju. Onda posljednji razlog za njegov uspjeh nestaje, jer više ne mora da igra. Mislim da po prvi put zaista razmišlja o tome koliko dugo još želi da igra tenis, koliko dugo još želi da igra grend slem tenis i, prije svega, zašto", rekao je Beker.