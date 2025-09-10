Grci opet bruje o Novakovoj porodici, otkrili detalje: Neće se ispuniti velika želja Srđana Đokovića?

Grčki mediji tvrde da je Novak Đoković upisao Stefana i Taru u školu u Atini.

Izvor: PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP / Profimedia, Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković doživio je još jedno razočarenje ove sezone, pošto je zaustavljen u polufinalu US Opena od Karlosa Alkaraza koji je potom prigrabio 6. grend slem trofej pobjedom protiv Janika Sinera. Odmah nakon poraza srpski as se uputio u Atinu gdje je snimljen kako trenira sa svojim nasljednikom Stefanom.

Đoković će u prestonici Grčke igrati na ATP turniru koji je preseljen iz Beograda, dok će ove sezone propustiti Masters u Šangaju koji je na programu od 1. oktobra. Takođe je potvrdio učešće na egzibicionom turniru u Rijadu gdje je igrao i prošle godine.

Grčki mediji ponovo pišu kako se Novak seli u Atinu sa porodicom i navodno je već pronašao školu za Stefana i Taru. Prema navodima Tennis24, oni su upisani na koledž Sent Lorens, privatnu i nezavisnu britansku školu, dok su Đokovići pronašli i smještaj negdje u južnim predgrađima Atine.

Novak i Stefan viđeni kako sparinguju u teniskom klubu Kavuri, što je mnoge navelo da pojveruju u priče o selidbi, pošto Srbin njeguje jake prijateljske veze sa grčkim premijerom Kirjakosem Micotakisom.

Đoković je tokom Vimbldona govorio o glasinama oko preseljenja i tada to nije bilo plan, da li se nešto u međuvremenu promijenilo, vidjećemo...

"Očigledno je da postoji mnogo spekulacija, ali ne, trenutno. Ali ko zna šta bi se moglo desiti u budućnosti. Da, moglo bi se desiti", rekao je tada Đoković.

Srđan Đoković nema dilemu

Otac najboljeg srpskog sportiste u istoriji Srđan Đoković je prošle godine izjavio kako će Novak živjeti u Srbiji nakon završetka karijere.

"Novak će kad završi svoju tenisku karijeru živjeti u svom gradu Beogradu, svojoj zemlji Srbiji. Mislim da nema većeg zadovoljstva, ponosa i uspjeha od toga da tvoje dijete pronosi slavu svog naroda i svoje zemlje svuda po svijetu". rekao je Đoković stariji za "Sputnjik" u jednom intervjuu.

ATP turnir iz 250 je ove sezone preseljen u Atinu i održaće se od 2. do 8. novembra i to je jedini turnir iz zvaničnog ATP kalendara gdje je Novak potvrdio učešće.