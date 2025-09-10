Novak Đoković uslikan je sa najbližima u Atini.
Novak Đoković snimljen je u utorak kako trenira u glavnom gradu Grčke Atini sa sinom Stefanom. Grčki mediji pišu da je iznajmio kuću na Glifadi, u južnom dijelu Atine i da je tamo upisao djecu Stefana i Taru u jednu internacionalnu školu.
Grci se raduju tome što će ovog novembra Đoković igrati u Atini na ATP turniru serije 250, koji će preseliti iz Beograda u organizaciji svoje porodice. Prije toga, Novak će igrati u Saudijskoj Arabiji, od 15. do 18. oktobra.
Po svemu sudeći, za taj turnir sa basnoslovnim nagradnim fondom spremaće se u Atini.
"Novak Đoković doputovao je Atinu direktno poslije eliminacije sa US Opena i biće ovdje u narednim mesecima", objavio je grčki portal "Tenis njuz".
Gdje je otišao Novak Đoković nakon US Opena i šta je njegov dalji plan?
(MONDO)