logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gdje je otišao Novak Đoković nakon US Opena i šta je njegov dalji plan?

Gdje je otišao Novak Đoković nakon US Opena i šta je njegov dalji plan?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Novak Đoković uslikan je sa najbližima u Atini.

novak djokovic sa porodicom u atini na glifadi Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Novak Đoković snimljen je u utorak kako trenira u glavnom gradu Grčke Atini sa sinom Stefanom. Grčki mediji pišu da je iznajmio kuću na Glifadi, u južnom dijelu Atine i da je tamo upisao djecu Stefana i Taru u jednu internacionalnu školu.

Grci se raduju tome što će ovog novembra Đoković igrati u Atini na ATP turniru serije 250, koji će preseliti iz Beograda u organizaciji svoje porodice. Prije toga, Novak će igrati u Saudijskoj Arabiji, od 15. do 18. oktobra.

Po svemu sudeći, za taj turnir sa basnoslovnim nagradnim fondom spremaće se u Atini.

"Novak Đoković doputovao je Atinu direktno poslije eliminacije sa US Opena i biće ovdje u narednim mesecima", objavio je grčki portal "Tenis njuz".

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC