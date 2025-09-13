"Đoković može da sruši Džimija Konorsa": Amerikanac vjeruje da Srbin ima snage za najveći podvig

Amerikanac Sem Kveri smatra da Novak Đoković može do rekorda svih rekorda.

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je propustio šansu za 25. rekordnu grend slem titulu kada je poražen od Karlosa Alkaraza u polufinalu US opena. Mnogi smatraju da mu je to bila posljednja šansa, pošto je bio skeptičan o svom nastupu na Australijan openu gdje je neprikosnoveni vladar sa 10 trofeja. PItanje je da li će Srbin odlučiti da produži svoju karijeru i preorijentiše se na manje turnire (što je malo vjerovatno) ili će uskoro donijeti najtežu odluku i reći konačno zbogom tenisu. Osim što mu fali 25. velika titula, mogao bi da obori i rekord Džimija Konorsa koji je sa 109 titula najtrofejniji teniser u istoriji.

Prije njega morao bi da svrgne velikog rivala Rodžera Federera koji je na drugoj poziciji sa 103 titule, dok je Đoković trenutno na magičnoj brojki 100. Srpski as je do tog jubileja stigao ove godine na ATP turniru Serije 250 u Ženevi, a nekadašnji američki teniser Sem Kveri smatra da bi to mogao biti put do novog dostignuća.

"Ako Novak želi da nadmaši te momke, mogao bi. Mogao bi da igra nekoliko turnira iz Serije 250 i da ih osvoji", rekao je Amerikanac.

Đoković je s 38 godina treći teniser na planeti, pošto je ove sezone stigao do četiri polufinala na grend slemovima, iako je trenutno četvrti po plasmanu na ATP listi.

"Vidjeli smo ove godine da je stigao do polufinala sva četiri velika turnira, tako da je na velikim turnirima treći najbolji igrač na svijetu. Mogao bi ove godine da se prijavi za nekoliko manjih turnira i sigurno bi ih osvojio. Ipak, ne mislim da su mu te brojke i jurenje rekorda Federera i Konorsa važni", rekao je Kveri.

Đokovićevi rezultati u posljednje dvije sezone

Iako srpski as nema osvojen grend slem još od US opena 2023. godine, njegovi rezulttai su i dalje impresivni. Stigao je do finala Vimbldona 2024. godine, gdje je poražen od Alkaraza, ali kasnije tog ljeta mu se revanširao u meču za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

Đokovićevo posljednje finale te godine bilo je u Šangaju, gdje je pretrpio poraz od Janika Sinera. Ove sezone, stigao je do finala na "samo" dva turnira, u Ženevi i Majamiju gdje je stao u finalu. Naravno, polufinala Australijan opena, Vimbldona, Rolan Garosa i US opena su i dalje samo san za njegove daleko mlađe kolege.