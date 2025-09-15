Govorio da se Đoković folira i da mu nije simpatičan: Slavni Francuz u inat svima podržao Novaka

Slavni Francuz Janik Noa ne želi prerano da otpisuje srpskog šampiona Novaka Đokovića.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nema osvojenu grend slem titulu još od US opena 2023. godine, a ove sezone je stigao do sva četiri polufinala na velikim turnirima, ali su titule osvajali kombinovano Karlos Alkaraz i Janik Siner. Srpski as je nakon poraza u Njujorku bio razočaran i nije želio da daje ishitrene izjave i prognoze povodom nastavka karijere.

Iako mu više nije lako da igra turnire koji se igraju na tri dobijena seta, i dalje je i te kako konkurentan na ATP turu. Trenutno je treći igrač iza Španca i Italijana, pa bi bio veliki šok ukoliko odluči da završi karijeru već na Australijan openu. Ipak, teško je zamisliti da će nastaviti da se takmiči na manjim turnirima, pošto je u više navrata naglasio da želi da se konačno posveti porodici.

Jedan od roketkih koji nisu otpisali srpskog asa je Francuz Janik Noa koji u prošlosti nije bio blagonaklon prema Đokoviću. Kako kaže nekadašnji šampion Rolan Garosa, Đokovića još uvokek ne treba otpisivati na grend slemovima.

"Novak je odigrao dobar meč protiv Karlosa u Njujorku uprkos porazu u tri seta. Svelo se na sedam ili osam poena, a Karlos je osvojio ključne. Za to možete kriviti mladost. Međutim, nisam zaboravio da smo često govorili da će karijera Rafaela Nadala uskoro biti gotova. Pa ipak, osvojio je dvoke grend slem titule 2022. godine. Dok god Novak igra, uvokek će biti opasan", rekao je Noa i nastavio:

"Nikad ne znate šta će se desiti tokom turnira. Grigor Dimitrov je dominirao nad Janikom Sinerom prije nego što se povukao sa Vimbldona. Dok god ostane na vrhu, Novak će uvijek biti kandidat za titule sa velikih turnira", rekao je Francuz.

Novakov sljedeći izazov bi mogao da bude Australijan open u januaru sljedeće godine, što će biti četiri mjeseca prije njegovog 39. rođendana. Tada bi mogao da pojuri 25. rekordnu titulu i u velikom svjetlu kaže posljednje zbogom.

Janik Noa nije ljubitelj Srbina

Nekadašnji selektor reprezentacije Francuske je u prošlosti imao negativne komentare na račun srpskog asa, pa je jednom prilikom poručio da sa njim nikad ne bi popio kafu.

"Đoković? Ne osjećam da mi je blizak, ne znam zašto. Federer i Nadal imaju veću harizmu. Zaista me ne privlači njegova igra. Kada osvoji meč loptu, nemam nikakvu povezanost sa njim. Živim na Monmartru, šetam i neko me pozove, 'Hej, Janik, hoćeš li na kafu sa mnom?' I onda se pitam zašto ljudi žele da se povežu. Sa Novakom, nisam siguran da će se to desiti", rekao je Noa jednom prilikom.

Takođe, optužio ga je da samo traži pažnju i da ga publika širom svijeta zavoli kao njegove najveće rivale Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

"Ono što on iznad svega želi jeste da bude priznat. Konstantno pokušava da zavodi, skoro da izgleda lažno. On je kao dijete koje hoće pažnju. Nekada pretjera, ali 100 odsto sam siguran da je dobar momak", rekao je Francuz.

Đokovićevo iskustvo i mentalna čvrstina ga svrstavaju među favorite za najveće nagrade u sportu. Dokle god se takmiči na ovom nivou, Noa ga svrstava među favorite za Mejdžor.

