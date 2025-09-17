logo
Novak Đoković na plaži u Grčkoj

Novak Đoković na plaži u Grčkoj

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Novak Đoković fotografisan je na plaži u Grčkoj.

novak djokovic fotografisan na plazi u grckoj Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Novak Đoković riješio je da život nastavi u drugoj zemlji, a za mirnu luku izabrao je Grčku. Tamošnji ljubitelji tenisa još se nisu navikli da superzvijezda posjećuje njihove manifestacije i uživa u blagodetima zemlje, pa gdje god da se nađe najbolji teniser svih vremena izaziva mnogo pažnje - na Dejvis kupu u Atini, na plaži ili u šetnji.

Đoković trenutno ima dosta slobodnog vremena i trudi se da ga pametno iskoristi. Nedavno je gledao mečeve Grčke i Brazila u Dejvis kupu u OAKA dvorani i tom prilikom izazvao je veliko interesovanje, a sada je uhvaćen i kako se kupa na plaži u Grčkoj. Turisti i stanovnici još su u fazi navikavanja na najboljeg tenisera svih vremena, pa se na njihovim licima često može uočiti uzbuđenje kada ga sretnu.

Takođe, "Nova.rs" saznala je i da je Đoković pronašao klub u kojem će trenirati i da je trenutno u fazi potrage za akademijom za svoju djecu. Đoković se aktivno bavi traženjem najboljeg mjesta za svoje mališane, što dalje znači da srpski teniser ima želju da svoju djecu upiše na isti sport koji je njemu donio nebrojano mnogo uspjeha.

Sve vrijeme bruji se o preseljenju Novaka Đokovića u Atinu, pa je i Stefanos Cicipas morao da prokomentariše dolazak najboljeg svih vremena u svoju rodnu zemlju. "Zaista je uzbudljivo vratiti se u OAKA. Dolazim ovdje od, mislim, 2010. godine, kada su održani čelendžeri. Za mene je dirljivo što poslije toliko godina imamo priliku da se okupimo i igramo u ovoj dvorani. Nevjerovatan je osjećaj igrati ovdje."

Na pitanje o Đokoviću Cicipas je rekao: "Nadam se da ćemo biti komšije i trenirati zajedno".

Bonus video: 

Pogledajte

00:08
Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Tenis

