Vraća se Novak Đoković: Zbog ovoga trenira svaki dan u Atini, igraće tamo gdje ga obožavaju

Novak Đoković odlučio gdje će igrati poslije US opena.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković potvrdio je učešće na mastersu u Šangaju i nastupaće na ovom turniru od 1. do 12. oktobra. Sad je jasno zašto je Đoković svakodnevno trenirao u Atini, gdje sada živi s porodicom, pošto je poslije poraza u polufinalu US opena odlučio da ne završava sezonu, nego da se odmah vrati na teren.

Đoković će tako obradovati navijače u Kini, gdje je gotovo božanstvo, pa nije iznenađenje što je izabrao baš da igra u Šangaju za koji ga vežu lijepe uspomene. Prethodne godine zaustavljen je inače u finalu, protiv Janika Sinera, dok je zanimljivo da je četiri puta podizao pehar na ovom turniru. Posljednji put trijumfovao je inače 2018. godine, poslije čega je učestvovao samo još dva puta.

Takođe, Đoković će igrati i na turniru "Šest kraljeva" u Saudijskoj Arabiji, dok će takođe nastupiti i na turniru iz kategorije 250. U pitanju je turnir koji je iz Beograda prebačen u Atinu.

Za sada nije poznato da li će Nole igrati na posljednjem mastersu sezone u Parizu, kao ni da li će igrati završni masters u Torinu.