logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vraća se Novak Đoković: Zbog ovoga trenira svaki dan u Atini, igraće tamo gdje ga obožavaju

Vraća se Novak Đoković: Zbog ovoga trenira svaki dan u Atini, igraće tamo gdje ga obožavaju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Novak Đoković odlučio gdje će igrati poslije US opena.

Novak Đoković nastupiće na turniru u Šangaju Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković potvrdio je učešće na mastersu u Šangaju i nastupaće na ovom turniru od 1. do 12. oktobra. Sad je jasno zašto je Đoković svakodnevno trenirao u Atini, gdje sada živi s porodicom, pošto je poslije poraza u polufinalu US opena odlučio da ne završava sezonu, nego da se odmah vrati na teren.

Đoković će tako obradovati navijače u Kini, gdje je gotovo božanstvo, pa nije iznenađenje što je izabrao baš da igra u Šangaju za koji ga vežu lijepe uspomene. Prethodne godine zaustavljen je inače u finalu, protiv Janika Sinera, dok je zanimljivo da je četiri puta podizao pehar na ovom turniru. Posljednji put trijumfovao je inače 2018. godine, poslije čega je učestvovao samo još dva puta.

Takođe, Đoković će igrati i na turniru "Šest kraljeva" u Saudijskoj Arabiji, dok će takođe nastupiti i na turniru iz kategorije 250. U pitanju je turnir koji je iz Beograda prebačen u Atinu.

Za sada nije poznato da li će Nole igrati na posljednjem mastersu sezone u Parizu, kao ni da li će igrati završni masters u Torinu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC