Endi Marej objasnio da bi mu mnogo lakše bilo da Novak Đoković nije Srbin i da je kao svaki britanski teniser živio blizu njega.

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Endi Marej je kratko bio trener Novaka Đokovića, a sada je u intervjuu za "The Times" otkrio da bi mu mnogo lakše bilo da nije Srbin, nego recimo Britanac. Nema to nikakve veze sa jezičkom barijerom, nego sa mjestom stanovanja, tako da je Mareju i te kako bilo komplikovano što nisu živjeli u istoj zemlji i stalno je morao da putuje.

Izgleda da je Britanac zamislio da bi mogao da "od kuće trenira Novaka Đokovića" jer mu nije odgovaralo što je zbog njega morao mnogo vremena da provodi u Marbelji. Umjesto da bude s Noletom u Španiji, uželio se porodice.

"Ako želite da dobro radite trenerski posao, po mom mišljenju, morate da provodite mnogo vremena sa igračem, a to je teško kada ne živi blizu vas", požalio se Endi Marej: "Sa britanskim igračem bi to bilo daleko manje zahtjevno vremenski, jer ne morate da budete odsutni od porodice tokom slobodnih nedjelja na treninzima, dok je Novak tada živio u Španiji pa ste i tada morali da putujete."

Obećao je prethodno Marej svojoj supruzi da će više biti kod kuće, da će sada imati vremena za djecu, tako da je shvatio da ne može da sjedi na obje stolice: "Raditi to tako brzo nakon što sam završio igračku karijeru bilo je teško. I dalje je to bila sjajna prilika, ali nije nešto u šta bih se upustio u skorije vrijeme. Mislim da trenutno nemam nikakvu želju za tim."

"Uživao sam s Novakom, ali samo na početku"

Vidi opis "Bilo bi mi lakše da nije Srbin": Marej prvi put otkrio zašto nije mogao više s Novakom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: JOEL CARRETT/AAP Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: JOEL CARRETT/AAP Br. slika: 5 5 / 5

Đoković je sve iznenadio kada je krajem prošle godine saopštio da će ga trenirati Endi Marej, međutim njihova saradnja trajala je samo do Rolan Garosa. Vidjelo se da ne ide, Đoković je bio sve nervozniji i psovao ja na treninzima, a Marej se povlačio u sebe i nije znao kako da mu pomogne.

"Na početku sam uživao, ali očigledno rezultati nisu bili ono što sam očekivao, a sigurno nisu ni ono što je očekivao Đoković. Ipak, drago mi je što sam to uradio. Bila je to jedinstvena prilika i da nisam prihvatio, kajao bih se. Provesti vrijeme sa jednim od mojih najvećih rivala, jednim od najboljih sportista svih vremena, pokušavajući da mu pomognem, da učim od njega i da ga razumijem, bilo je fascinantno", rekao je Marej i objasnio da nije mogao da bude stalno uz njega i da je to bio problem.

Gdje će sada igrati Novak Đoković?

Trenutno, Novak Đoković nema glavnog trenera i vidjećemo ko će uz njega biti na mastersu u Šangaju gdje će učestvovati od 1. oktobra. Uz to, igraće egzibiciju "Šest kraljeva" u Saudijskoj Arabiji kao i na porodičnom turniru u Atini, gdje se preselio Serbia open, dok nije poznato da li je to sve u njegovom kalendaru do kraja 2025.

I dalje nema odluke oko učešća na mastersu u Parizu kao ni da li ćemo Noleta gledati na završnom mastersu u Torinu.