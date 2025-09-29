logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đokovićev san o grend slem tituli postaje sve teži: Komplikuje mu rival kog pobjeđuje kad god ga vidi

Đokovićev san o grend slem tituli postaje sve teži: Komplikuje mu rival kog pobjeđuje kad god ga vidi

Autor Dragan Šutvić
0

Novak Đoković pao je na ATP listi uoči završnice sezone.

Novak Đoković u sve težoj situaciji da osvoji grend slem Izvor: Shutterstock

Novak Đoković pašće ovog ponedjeljka na peto mjesto ATP liste jer će ga prestići Amerikanac Tejlor Fric. On će u jutarnjim satima (oko devet) igrati u Tokiju polufinale protiv zemljaka Džensona Bruksbija, 86. na listi i prije početka će znati da je ušao Top 4 tenisera svijeta. Ako pobijedi i uđe u finale protiv Karlosa Alkaraza ili Kaspera Ruda, imaće šansu da dodatno učvrsti svoju poziciju - i to na mjestu koje je do danas zauzimao Nole.

Dok je Đoković ponovo na dugoj pauzi nakon US Opena, na kojem je posljednji meč odigrao 5. septembra, sada je realnost da će kao peti na ATP listi na narednim grend slemovima imati komplikovaniji posao da dođe do završnice. Odnosno, Novak će i prije polufinala moći da igra protiv Janika Sinera ili Karlosa Alkaraza, koji su u ovoj fazi karijere nepremostiva prepreka i za njega, kao i za druge igrače.

Đoković se pobjedom protiv Frica na US openu vratio na četvrto mjesto ATP liste, razdvajalo ih je 155 bodova, ali je Amerikanac znao da će ga plasman u polufinale Tokija vratiti ispred Srbina - i to je i ostvario. Na ATP listi sada Fric ima 4.865 poena, Đoković 4.830.

Do Australijan opena ima vremena da se stvari promijene. Novak će igrati u Šangaju na turniru od 1. do 12. oktobra, a problem po pitanju bodova je taj da je prošle godine igrao finale protiv Janika Sinera, pa će u slučaju da ne ponovi taj uspjeh ostati bez poena.

Nakon tog turnira, potvrđeno je za sada da će Nole igrati i na ATP turniru u Atini (2 8. novembar), koji je zamijenio turnir u rodnom Beogradu, dok njegov nastup na mastersu u Parizu (27. oktobar-2. novembar) i Završnom mastersu u Torinu (9–16. novembar) još uvijek nije potvrđen.

Takođe, ozvaničeno je da će igrati i u Rijadu, na egzibicionom turniru za ogroman nagradni iznos, ali se mečevi na tom takmičenju ne računaju u ATP trci.

U ovom trenutku, Đoković brani manje poena do kraja sezone od Amerikanca, što nije iznenađenje s obzirom na to da je Srbin proredio svoje nastupe na turnirima ove i prethodnih sezona. U tom pogledu, komplikovaniji posao čeka tenisera iz Kalifornije, koji će braniti 1.210 poena, dok će Srbin morati da brani samo 650 bodova.

Podsjetimo, Đoković ima impresivan međusobni skor protiv Frica, 11-0.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis teniseri Tejlor Fric

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC