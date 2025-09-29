Đokovićev san o grend slem tituli postaje sve teži: Komplikuje mu rival kog pobjeđuje kad god ga vidi

Novak Đoković pao je na ATP listi uoči završnice sezone.

Izvor: Shutterstock

Novak Đoković pašće ovog ponedjeljka na peto mjesto ATP liste jer će ga prestići Amerikanac Tejlor Fric. On će u jutarnjim satima (oko devet) igrati u Tokiju polufinale protiv zemljaka Džensona Bruksbija, 86. na listi i prije početka će znati da je ušao Top 4 tenisera svijeta. Ako pobijedi i uđe u finale protiv Karlosa Alkaraza ili Kaspera Ruda, imaće šansu da dodatno učvrsti svoju poziciju - i to na mjestu koje je do danas zauzimao Nole.

Dok je Đoković ponovo na dugoj pauzi nakon US Opena, na kojem je posljednji meč odigrao 5. septembra, sada je realnost da će kao peti na ATP listi na narednim grend slemovima imati komplikovaniji posao da dođe do završnice. Odnosno, Novak će i prije polufinala moći da igra protiv Janika Sinera ili Karlosa Alkaraza, koji su u ovoj fazi karijere nepremostiva prepreka i za njega, kao i za druge igrače.

Đoković se pobjedom protiv Frica na US openu vratio na četvrto mjesto ATP liste, razdvajalo ih je 155 bodova, ali je Amerikanac znao da će ga plasman u polufinale Tokija vratiti ispred Srbina - i to je i ostvario. Na ATP listi sada Fric ima 4.865 poena, Đoković 4.830.

Do Australijan opena ima vremena da se stvari promijene. Novak će igrati u Šangaju na turniru od 1. do 12. oktobra, a problem po pitanju bodova je taj da je prošle godine igrao finale protiv Janika Sinera, pa će u slučaju da ne ponovi taj uspjeh ostati bez poena.

Nakon tog turnira, potvrđeno je za sada da će Nole igrati i na ATP turniru u Atini (2 8. novembar), koji je zamijenio turnir u rodnom Beogradu, dok njegov nastup na mastersu u Parizu (27. oktobar-2. novembar) i Završnom mastersu u Torinu (9–16. novembar) još uvijek nije potvrđen.

Takođe, ozvaničeno je da će igrati i u Rijadu, na egzibicionom turniru za ogroman nagradni iznos, ali se mečevi na tom takmičenju ne računaju u ATP trci.

U ovom trenutku, Đoković brani manje poena do kraja sezone od Amerikanca, što nije iznenađenje s obzirom na to da je Srbin proredio svoje nastupe na turnirima ove i prethodnih sezona. U tom pogledu, komplikovaniji posao čeka tenisera iz Kalifornije, koji će braniti 1.210 poena, dok će Srbin morati da brani samo 650 bodova.

Podsjetimo, Đoković ima impresivan međusobni skor protiv Frica, 11-0.

