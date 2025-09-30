Đoković iz aviona otišao na teren i iznenadio sve: Pored njega je kum, nije ga bilo mjesecima zbog operacije

Novak Đoković otputovao je u Šangaj na turnir i to po prvi put sa svojim kumom Miljanom Amanovićem koji je operisan u Parizu...

Novak Đoković stigao je u Šangaj i pravo iz aviona otišao na trening. To pokazuje koliko mu je stalo do samog takmičenja i da se pokaže i dokaže navijačima koji ga obožavaju u Kini. Još jedan detalj obradovao je mnoge, a to je prisustvo Miljana Amanovića.

Novakov kum i fizioterapeut otputovao je sa njim na takmičenje u Kini. Njega nismo viđali sa Novakom još od Rolan Garosa. Tada je imao operaciju i poslije toga je bio u loži srpskog asa kada je igrao protiv Saše Zvereva. Od tada je najvjerovatnije uzeo zasluženi odmor da se oporavi i da vidi da li može da nastavi da radi sa najboljim svih vremena i u takvom tempu.

Izgleda da je odgovor pozitivan pošto je Miljan sa Novakom u Šangaju i to je definitivno dobar znak. Kako za Đokovića, pošto je poznato koliko mu on znači, tako i za Amanovića pošto bi to trebalo da znači da je sve u redu sa njegovim zdravljem.

Miljan preživio težak infarkt

Imao je Amanović nažalost velike zdravstvene probleme ranije i u septembru 2017. godine doživio je težak infarkt. Bio je čak četiri puta reanimiran.

Uprkos svemu tome, Miljan se oporavio i odlučio da se vrati poslu i da opet sarađuje sa najboljim igračem svih vremena.

Nema Alkaraza, šta čeka Novaka?

Održan je žrijeb za turnir u Šangaju i Đoković je saznao ko mu stoji na putu i sa kim bi mogao da se sastane. Poslije toga je Karlos Alkaraz saopštio da se povlači sa takmičenja zbog problema sa povredom, ali to ne mijenja mnogo za Srbina, jer je žrijeb već održan i u njegovom dijelu je Janik Siner, a ne Karlos.

Dakle, ništa se ne mijenja u Novakovom dijelu "kostura", dok će posao biti olakšan Zverevu, Lorencu Muzetiju, Aleksu de Minoru...

Projektovani žrijeb za Đokovića:

1. kolo - slobodan

2. kolo - Mute/Čilić

3. kolo - Tijafo/Sonego

4. kolo -Rubljov/Koboli

četvrtfinale - Šelton/Rud/Serundolo

polufinale - Siner/Fric/Šelton

finale - Zverev/De Minor/Muzeti

