"Razočaran sam, moram da se povučem": Ništa od novog okršaja Đokovića i Alkaraza

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz primoran da preskoči turnir u Šangaju, naveo i razloge za tešku odluku.

Prvi teniser sveta Karlos Alkaraz povukao se sa Mastersa u Šangaju nakon što je osvojio titulu u Tokiju. Tako sigurno nećemo gledati novi okršaj Đokovića i Alkaraza koji su poslednji put odmerili snage u polufinalu US Opena. Španac je pomalo iznenađujuću odluku saopštio u kratkom saopštenju.

"Veoma sam razočaran što moram da saopštim da se povlačim sa Mastersa u Šangaju. Nažalost, već neko vrijeme se borim sa fizičkim problemima i, nakon razgovora sa mojim timom, donijeli smo odluku da je najbolje da se odmorim i oporavim", objavio je Španac.

Turnir u Šangaju počinje 1. oktobra, a prošlogodišnji finalista Novak Đoković već zna put do potencijalne titule. Ovog puta neće morati da pobijedi dvojicu najboljih kako bi se domogao trona.

Srpski as je slobodan je u prvom kolu, dok ga u drugom ga čekaju Korentan Mute ili Marin Čilić, a u trećem kolu bi mogao na Fransisa Tijafoa ili Lorenca Sonega.

Prema projektovanom žrijebu u osmini finala bi rival mogao da mu bude Andrej Rubljov ili Flavio Koboli, a u četvrtfinalu Ben Šelton, Kasper Rud ili Francisko Serundolo. U polufinalu bi mogao na Italijana Janika Sinera, dok bi u finalu rival mogao da mu bude Aleksandar Zverev. Naravno, ukoliko ne bude novih iznenađenja.

Prošle sezone je zaustavljen na korak od titule kada je poražen od Sinera posle velike borbe sa 7:6, 6:3. Novaka potom očekuje turnir u Atini, a njegovi naredni koraci nisu poznati.

