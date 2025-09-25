Karlos Alkaraz pao i svi mislili da je kraj sezone: Zavili mu stopalo i dokazao da je "novi Novak"

Evo šta se dogodilo s Karlosom Alkarazom u meču prvog kola turnira u Tokiju kada je pao na beton.

Izvor: Yuichi YAMAZAKI / AFP / Profimedia

Karlos Alkaraz plasirao se u drugo kolo turnira u Tokiju pošto je pobijedio Sebastijana Baeza (2:0) što samo po sebi ne bi bila naročito važna vijest da nismo vidjeli kako se najbolji igrač planete povrijedio. Pao je kao pokošen tokom prvog seta, uhvatio se za stopalo i mnogi su pomislili da je u pitanju teža povreda, ali ne samo da mu nije ništa - nego je uspio da pobjedi bez većih problema.

Alcaraz in serious discomfort



Doesnt look good. Achiles?pic.twitter.com/uBAU6HVsXQ — Tennis Masterr (@tennismasterr)September 25, 2025



Strah od povrede Ahilove tetive zavladala je kada je Alkaraz stavio ruku na lice usljed jakog bola, ali poslije ljekarske intervencije još jednom je pokazao da je legitimni nasljednik Novaka Đokovića. Samo još Nole može da igra pod bolovima...

"Bio sam uplašen, neću vas lagati...", rekao je Alkaraz poslije meča:

"Osjetio sam bol u zglobu i nisam se dobro osjećao. Srećan sam što sam mogao uopšte da igram poslije toga, a probaću da budem spreman za sljedeći meč. Samo sad nisam imao sreće. U prvih pet minuta poslije pada mislio sam da neću moći da nastavim da igram".

Ipak, brzo je Alkaraz došao do 1:0 u setovima (6:4), dok je drugi set dobio još brže i lakše (6:2) tako da je već zakazao meč drugog kola protiv Bergsa iz Belgije.

Oh no, Charly



Alcaraz pulls up mid-point, clutching at his Achilles. Receiving treatment#kinoshitajotennispic.twitter.com/xsucpqFsgC — Tennis TV (@TennisTV)September 25, 2025



Ovo je inače prvi put da Alkaraz igra u Japanu, na turniru serije 500, a mnoge je začudilo da je prihvatio ponudu organizatora s obzirom na to da mu je raspored pun.

Ove sezone odigrao je već 67 mečeva i osvojio je sedam turnira. Doživio je samo sedam poraza.

