logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ima sve što imaju Novak, Rafa i Rodžer": Bivši Đokovićev trener našao nasljednika velike trojke

"Ima sve što imaju Novak, Rafa i Rodžer": Bivši Đokovićev trener našao nasljednika velike trojke

0

Amerikanac Andre Agasi tvrdi da je tenis dobio igrača koji je kombinacija Đokovića, Federa i Nadala.

andre agasi Izvor: Larry Marano / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekadašnji trener Novaka Đokovića Andre Agasi kaže da je Španac Karlos Alkaraz jedan od najboljih igrača koje je tenis vidio. Prvi igrač planete je sa samo 22 godine uspio da osvoji šest grend slem titula, a posljednju u nizu je izvojevao nakon što je savladao Novaka Đokovića u polufinalu US Opena, a potom i najvećeg rivala Janika Sinera u finalu.

Bivši svjetski broj jedan kaže da Alkaraz ima sve ono što imaju Đoković, Nadal i Federer koji su činili "veliku trojku" svjetskog tenisa i vjerovatno učinili "beli sport" toliko uzbudljivim i gledanim u godinama koje su za nama. Agasi smatra da nema razloga za brigu, imaju dostojne nasljednike.

"Ne postoji mjesto na svijetu gdje on ode, a da nije miljenik publike i to iz očiglednih razloga. Ono što je donio igri je mješavina posljednje generacije koju smo imali", kaže Amerikanac.

Kod Alkaraza vidi sve najbolje osobine trojice teniskih velikana. "Znam da Novak još uvijek igra, ali Novak, Rodžer i Rafa, on je kao kombinacija svih njih u jednom, sa jačinom kojom udara lopticu, brzinom, odbranom koju ima kao Novak, osjećajem koji ima kao Federer. Vidjeti to u jednoj osobi na teniskom terenu je izvanredno".

Vjeruje da je Alkaraz jedan od najboljih igrača koje je tenis imao. "On je jedan od najeksplozivnijih, najdinamičnijih igrača koje je tenis ikada imao. Gledao sam ga kako igra uživo nekoliko puta, ali biti tamo dole na terenu pored njega biće nešto posebno", rekao je Agasi koji će biti dio ovogodišnjeg Lejver kupa.

Lejver kup opet bez Đokovića

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković odlučio je da propusti Lejver kup i provede više vremena sa porodicom. Trenutno je u Atini gdje će igrati na turniru serije 250 koji je na programu u novembru. Učestovaće još na egzibiciju u Rijadu do kraja godine, dok o ostalim koracima nije obavijestio javnost. Posljednji put je na Lejver kupu učestvovao 2022. godine na oproštaju Rodžera Federera.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Andre Agasi Karlos Alkaraz

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC