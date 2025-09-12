Gledala ih sa tribina: Alkaraz i Siner imali istu djevojku dok su igrali finale US Opena?

Samo par dana nakon što se pojavila informacija da je lijepa Bruks Nejder nova djevojka Karlosa Alkaraza, isplivali su navodi i da je u isto vrijeme bila sa njegovim rivalom

Ovogodišnje finale US opena u muškoj konkurenciji dobilo je potpuno novu dimenziju. Karlos Alkaraz i Janik Siner, osim tenisa, imali su još nešto zajedničko – obojica su bili u vezi sa istom djevojkom, koja je, da stvar bude zanimljivija, sjedila na tribinama dok su igrali.

Kako je izvor rekao za Page Six, Bruks Nejder, koja je nedavno romantično povezana za Alkaraza, zapravo se zabavljala i sa Sinerom.

Prošlog mjeseca u Page Six Radio emisiji Bruks Nejder gostovala je sa svojim sestrama, zvijezdama rijalitija "Love Thy Nader".

Njih četiri zovu nove Kardašijanke, a sestre modela Sports Illustrated otkrile su da se zanosna Bruks viđa "na terenu i van njega" sa malom grupom udavarača.

Grejs En Nejder poručila je da se njena sestra viđa sa muškarcima sa "svakog polja i terena" (namjerno je upotrebljena riječ "court", koja se odnosi na teniski teren), ali je napomenula da se u to ne ubrajaju košarkaši NBA.

Dala je još jedan nagovještaj rekavši da se prezime dečka njene sestre rimuje sa "viner", što je jasna aluzija na Janika Sinera.

"U igri je mnogo igrača", naglasila je, a Bruks ju je opomenula: "Prestani da pričaš! Udariću te kada vratimo kući."

Alkaraz osvojio i US Open i Bruks Nejder?

Bruks Nejder je kasnije gostovala u emisiji Džimija Kimela koji ju je pitao da li je u vezi sa Janikom Sinerom. "Je li ovo, kao, ispitivanje? Jako sam uplašena trenutno. Blizu si... vruće", rekla mu je zanosna Amerikanka.

Na kraju je Grejs En Nejder za E! izjavila da je njena sestra u vezi sa Karlosom Alkarazom: "Da, glasine su istinite. Zabavljanje i nije najbolji pojam, a on je muškarac vrijedan poštovanja". Napomenula je da je Alkaraz "jako sladak", kao i da ga još nije upoznala za razliku od svojih sestara Sare i Moli.

Podsjetimo, Bruks Nejder gledala je 31. avgusta meč Alkaraza na US Openu, a zatim i finale tog turnira.

Dok se igrao meč Alkaraz - Siner, kružile su glasine da je u vezi sa Italijanom, zatim se potvrdilo da je njen izabranik Alkaraz...

I sad na sve to dodajte novi detalj koji donosi Page six da je Brusk Nejder paralelno bila sa prvim i drugim teniserom na svijetu.

Alkaraz je na kraju osvojio trofej i dobio potvrdu da je on taj, a pitanje je i za koga li je Bruks navijala u finalu US Opena?

