Rodžer Federer prišao Karlosu Alkarazu i pokazao mu "čuku" od 1.500.000 dolara

Rodžer Federer pokazao Karlosu Alkarazu 1.500.000 dolara, a Špancu je to bilo veoma smiješno.

Na revijalnom turniru Lejver kup čiji je svojevremeno bio kreator, legendarni švajcarski teniser Rodžer Federer imao je zanimljiv susret sa trenutno najboljim igračem planete, Karlosom Alkarazom. Mladi Španac, ofarban u plavo nakon osvajanja US opena, proveo je nekoliko minuta u društvu Federera, koji je ovu priliku iskoristio da se pohvali.

Dok je Federer prilazio Alkarazu, bilo je jasno da španski teniser želi da vidi njegov sat jer obojica imaju ugovor sa istom časovničarskom kompanijom. Rodžer ga je pokazao, nakon čega su se obojica nasmijali, ali Karlosu to nije bilo dovoljno - Švajcarac je morao da skine sat i uruči ga mlađem kolegi - što je djelovalo kao hvalisanje. Alkaraz je bio impresioniran onim što vidi. A kako i ne bi, kada se zna o čemu je riječ...

Rodžer Federer je dugogodišnji ambasador brenda "Roleks", a ovaj primjerak sata iz kolekcije Dejtona vrijedan je čak 1.500.000 dolara! Jedan je od najskupljih koje smo ikada vidjeli na ruci nekog tenisera, bez obzira da li je riječ o onima čija karijera još traje ili je već završena. Vjerovatno je cijena ovakva zbog bijelog zlata od kojeg je model izrađen. Pogledajte susret Alkaraza i Federera:

Roger Federer letting Carlos Alcaraz - a fellow Rolex ambassador - admire his $1,500,000 white-gold Daytona.



Kakve satove nosi Novak Đoković?

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković već godinama sarađuje sa švajcarskom kompanijom Iblo (Hublot), a ugovor je potpisan 2021. godine. Mnogima je bilo neobično što svjetski poznat teniser nije pratio Rodžera Federera i Rafaela Nadala, koji su još ranije potpisali ugovore sa velikim časovničarskim kompanijama, a Novak je zapravo samo čekao pravu priliku.

"Nikada nisam nosio sat tokom meča, tako da će to biti novi izazov za mene. Poklapa se sa mojom opremom na turniru. Imaću plave patike i plavu majicu, tako da će mi sve biti plavo tokom US Opena", ispričao je Đoković prije nekoliko godina, kada je otkriven projekat na kojem je radio zajedno sa Ibloom. Ovako je izgledao taj sat, vrijedan oko 22.000 dolara:

Odmah na grend slemu u Njujorku vidjeli smo kako Đokoviću stoji novi sat, a saradnja se nastavila pa je najbolji teniser svih vremena i u narednom periodu pokazivao modele koje prave Švajcarci. Na događaju u Beogradu pojavio se sa tim skupocjenim primjerkom, a zatim je nešto skuplji model pokazao nakon osvajanja turnira u Parizu.

Na kraju, Novak Đoković i Iblo napravili su specijalan primjerak vrijedan 55.000 evra, a on je izrađen od majica i teniskih reketa koje je srpski sportista koristio kroz karijeru. Tada se vjerovalo da će Novak na svakom meču do kraja karijere nositi sat, koji je zbog specijalnih detalja prilagođen da ne smeta tokom mečeva.

