Amerikanac Džon Mekinro govorio o budućnosti svjetskog tenisa.
Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je jedini preostali član "velike trojke", ali ljubitelji tenisa ne moraju da brinu za budućnost. Iako je generacija predvođena Stefanosom Cicipasom, Danilom Medvedevim, Aleksandrom Zverevim razočarala, Karlos Alkaraz i Janik Siner su svojim rivalstvom vratili stari sjaj "bijelom sportu". Neminovno je da će se Novak uskoro povući, ali ostavlja tenis u dobrim rukama.
Nekadašnji as Džon Mekinro se raduje to što su Alkaraz i Siner uspostavili tenisku dominaciju, ali ne krije da ga Španac daleko više impresionira.
"Ovo je dašak svježeg vazduha koji nam je očajnički bio potreban, kada smo pomislili: 'Bože, šta ćemo da radimo? Ova trojica su gotova, a Novak odjednom izgleda kao čovjek.' Pojavili su se on i Janik , a sada i ostali momci mogu da ga jure i pokušaju da ih sustignu, to je zaista sjajno", rekao je Mekinro.
"Bože, šta ćemo da radimo?" Džon Mekinro svjestan šta se dešava sa Đokovićem, u jednom čovjeku vidi spas
Džon Mekinro bivši teniser
"Od svih igrača koje sam ikada gledao u ovim godinama, nikada nisam vidio ovako dobrog igrača, ovako dobrog, u posljednje dvije, tri godine. I sa tim prokletim osmijehom koji ima, veoma sam ljubomoran na to", rekao je Mekenro i dodao:
"Hvala Bogu na Karlosu Alkarazu, na onome što on donosi. Imam tenisku akademiju posljednjih 15 godina. Djeca uvijek oponašaju velike momke i nadam se da će gledati na Karlosa i ono što on radi."
Agasi se slaže sa njim
Nekadašnji trener Novaka Đokovića Andre Agasi smatra da je Karlos Alkaraz jedan od najboljih tenisera koje je taj sport ikada vidio.
"Znam da Novak još uvijek igra, ali Novak, Rodžer i Rafa, on je kao kombinacija svih njih u jednom, sa jačinom kojom udara lopticu, brzinom, odbranom koju ima kao Novak, osjećajem koji ima kao Federer. Vidjeti to u jednoj osobi na teniskom terenu je izvanredno".
Veruje da je Alkaraz jedan od najboljih igrača koje je tenis imao. "On je jedan od najeksplozivnijih, najdinamičnijih igrača koje je tenis ikada imao. Gledao sam ga kako igra uživo nekoliko puta, ali biti tamo dole na terenu pored njega biće nešto posebno", rekao je Agasi koji će biti dio ovogodišnjeg Lejver kupa.