Alkaraz osvojio 24. titulu u karijeri – bolji od Frica u finalu Tokija

Autor Haris Krhalić
Karlos Alkaraz pobijedio je Tejlora Frica sa 6:4, 6:4 u finalu ATP 500 turnira u Tokiju. Španac je osvojio osmu titulu u 2025. i 24. u karijeri, uz nagradu od 416.364 dolara.

karlos alkaraz Izvor: Shutterstock

Španski teniser Karlos Alkaraz trijumfovao je na ATP 500 turniru u Tokiju, gdje je u finalnom duelu savladao Amerikanca Tejlora Frica rezultatom 6:4, 6:4.

Meč je trajao sat i po, a Fric je nakon prvog seta morao tražiti medicinsku intervenciju zbog problema s mišićem, što je išlo u prilog Alkarazu. U drugom setu Španac je vodio 5:1, dopustio rivalu da smanji na 5:4, ali je zatim sigurno priveo meč kraju.

Za Alkaraza je ovo osmi trofej u 2025. godini i ukupno 24. u profesionalnoj karijeri. U dosadašnjih deset finala ove sezone izgubio je samo dva – u Barseloni od Holgera Runea i na Vimbldonu od Janika Sinera.

Osim 500 ATP bodova, koji će ga dodatno učvrstiti na prvom mjestu na svjetskoj rang-listi, Alkaraz je u Tokiju inkasirao i novčanu nagradu od 416.364 dolara.

