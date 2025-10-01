Novak Đoković protiv Hrvata na startu turnira u Šangaju

Novak Đoković saznao je ime prvog rivala na turniru u Šangaju i biće to njegov prijatelj Marin Čilić.

Izvor: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

Novak Đoković dobio je prvog protivnika na turniru u Šangaju. Biće to Marin Čilić (Hrvatska) koji je pobijedio Nikolosa Basilašvilija (Gruzija) - 6:3, 7:6 (7:5). Biće to njihov 22. okršaj, a najbolji teniser svih vremena slavio je 19 puta.

Povlačenje Karlosa Alkaraza sa takmičenja u Šangaju zbog povrede prouzrokovalo je velike promjene u žrijebu. Tako je Korentan Mute (Francuska), koji je trebalo da igra protiv Čilića pomeren u drugi dio žrijeba, pa je Hrvat igrao protiv Basilašvilija umjesto protiv francuskog igrača.

Što se međusobnih okršaja tiče Čilić je samo dva puta slavio, bil oje to 2016. godine na Mastersu u Parizu (6:4, 7:6) i u Kvinsu 2018. godine u finalu (5:7, 7:6, 7:3).

(MONDO)