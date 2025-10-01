Novak Đoković saznao je ime prvog rivala na turniru u Šangaju i biće to njegov prijatelj Marin Čilić.
Novak Đoković dobio je prvog protivnika na turniru u Šangaju. Biće to Marin Čilić (Hrvatska) koji je pobijedio Nikolosa Basilašvilija (Gruzija) - 6:3, 7:6 (7:5). Biće to njihov 22. okršaj, a najbolji teniser svih vremena slavio je 19 puta.
Povlačenje Karlosa Alkaraza sa takmičenja u Šangaju zbog povrede prouzrokovalo je velike promjene u žrijebu. Tako je Korentan Mute (Francuska), koji je trebalo da igra protiv Čilića pomeren u drugi dio žrijeba, pa je Hrvat igrao protiv Basilašvilija umjesto protiv francuskog igrača.
Novak Đoković protiv Hrvata na startu turnira u Šangaju
Što se međusobnih okršaja tiče Čilić je samo dva puta slavio, bil oje to 2016. godine na Mastersu u Parizu (6:4, 7:6) i u Kvinsu 2018. godine u finalu (5:7, 7:6, 7:3).
