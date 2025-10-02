Novaku Đokoviću "pretumbali" žrijeb u posljednji čas: Da li je ovo Alkaraz namjerno uradio?

Masters u Šangaju proći će bez Karlosa Alkaraza koji se kasno povukao i na taj način organizatori su morali da pretumbaju žrijeb, na štetu Novaka Đokovića.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković saznao je uoči početka mastersa u Šangaju kako će izgledati njegov žrijeb, da bi se to iznenada drastično promijenilo odustajanjem Karlosa Alkaraza. S obzirom na to da Alkaraz nije rekao "povlačim se" prije nego što je žrijeb obavljen, doći će do krupnih promjena koje će "pretumbati" žrijeb.

C’est parti pour le@SH_RolexMasters#ATP!



Moutet prend la place d’Alcaraz dans le tableau, Terence Atmane, brillant à Pékin contre#Sinnerdébute face à Ugo Carabelli.



Novak#Djokoviccontre Cilic ou Basilashvili pour débuter dans ce tournoi qu’il a remporté 4 fois.pic.twitter.com/hJ3pPsj0fF — Dimitri Fortin-Paquet (@DimFortin)October 1, 2025



Marin Čilić i dalje ostaje rival Novaka Đokovića u drugoj rundi mastersa u Šangaju, međutim iz kombinatorike je potpuno nestao Korentan Mute iz Francuske.

Mute je trebalo da bude rival Čiliću u prvom kolu, i da njih dvojica odlučuju o rivalu Đokovića, međutim odustajanjem Alkaraza je Mute zauzeo njegovo mjesto kao nosilac. Tako je Mute, ni kriv ni dužan, dobio žrijeb kakav ima najbolji teniser svijeta, dok su na drugoj strani kostura ostali i Novak Đoković i Janik Siner...

Šta ovo znači za Novaka Đokovića?

Masters u Šangaju stvorio je sada dvije potpuno neujednačene polovine žrijeba i imaće za šta da se bune Siner i Đoković, a za to je prije svega kriv Alkaraz zbog kasnog otkazivanja. Istina, imao je problema tokom turnira u Tokiju, koji je na kraju i osvojio, ali je mogao ranije da se javi i spriječi ovakav scenario. Ko zna, možda je i namjerno ovo želio?

Djeluje nevjerovatno da su u Novakovoj polovini Janik Siner, Tejlor Fric, Ben Šelton, Holger Rune, dok su na drugoj najbolji igrači Aleksander Zverev i Aleks de Minor...

Istina, tu su i Cicipas i Medvedev, ali ne zna se koji je od njih trojice više razočarao ove sezone.