logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novaku Đokoviću "pretumbali" žrijeb u posljednji čas: Da li je ovo Alkaraz namjerno uradio?

Novaku Đokoviću "pretumbali" žrijeb u posljednji čas: Da li je ovo Alkaraz namjerno uradio?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Masters u Šangaju proći će bez Karlosa Alkaraza koji se kasno povukao i na taj način organizatori su morali da pretumbaju žrijeb, na štetu Novaka Đokovića.

Promijenjen žrijeb u Šangaju na štetu Novaka Đokovića Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković saznao je uoči početka mastersa u Šangaju kako će izgledati njegov žrijeb, da bi se to iznenada drastično promijenilo odustajanjem Karlosa Alkaraza. S obzirom na to da Alkaraz nije rekao "povlačim se" prije nego što je žrijeb obavljen, doći će do krupnih promjena koje će "pretumbati" žrijeb.


Marin Čilić i dalje ostaje rival Novaka Đokovića u drugoj rundi mastersa u Šangaju, međutim iz kombinatorike je potpuno nestao Korentan Mute iz Francuske.

Mute je trebalo da bude rival Čiliću u prvom kolu, i da njih dvojica odlučuju o rivalu Đokovića, međutim odustajanjem Alkaraza je Mute zauzeo njegovo mjesto kao nosilac. Tako je Mute, ni kriv ni dužan, dobio žrijeb kakav ima najbolji teniser svijeta, dok su na drugoj strani kostura ostali i Novak Đoković i Janik Siner... 

Šta ovo znači za Novaka Đokovića?

Masters u Šangaju stvorio je sada dvije potpuno neujednačene polovine žrijeba i imaće za šta da se bune Siner i Đoković, a za to je prije svega kriv Alkaraz zbog kasnog otkazivanja. Istina, imao je problema tokom turnira u Tokiju, koji je na kraju i osvojio, ali je mogao ranije da se javi i spriječi ovakav scenario. Ko zna, možda je i namjerno ovo želio?

Djeluje nevjerovatno da su u Novakovoj polovini Janik Siner, Tejlor Fric, Ben Šelton, Holger Rune, dok su na drugoj najbolji igrači Aleksander Zverev i Aleks de Minor...

Istina, tu su i Cicipas i Medvedev, ali ne zna se koji je od njih trojice više razočarao ove sezone.

  • 1. runda - slobodan
  • 2. runda - Čilić
  • 3. runda - Tijafo/Sonego
  • 4. runda - Rubljov/Koboli
  • četvrtfinale - Šelton
  • polufinale - Siner/Fric
  • finale - Zverev/De Minor

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC