"Ocu su govorili da je lud": Težak put Marina Čilića, nepravda koja je uzdrmala tenis i recept Novaka Đokovića

Naredni rival Novaka Đokovića Marin Čilić ima živopisnu karijeru.

Izvor: Michele Sandberg / Zuma Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igraće u 2. kolu Mastersa u Šangaju protiv velikog rivala i prijatelja Marina Čilića. Teniska javnost se raduje novom okršaju starih znanaca koji su do sada ukrstili rekete 21 put u karijeri. Posljednji put igrali su prije tri godine u Tel Avivu kada je Đoković ubjedljivo slavio. Čilić je pored Stena Vavrinke i Huana Martina Del Potra jedan od igrača koji jednostavno nisu uspjeli da se suprotstave "velikoj trojci", pa je osvojio samo jednu grend slem titulu u bogatoj karijeri. Njegov teniski put nije bio nimalo lak.

Odrastanje i teniski počeci

Rođen je u Međugorju gdje nije bilo uslova za bavljenje tenisom, ali je njegov otac Zdravko imao ključnu ulogu. Želio je da omogući sinu da ide za svojim snovima i ispostavilo se da nije pogriješio. Kada je mali Marin dobio reket na poklon od tetke iz Njemačke povratka nije bilo.

"Nije bilo uslova za bavljenje tenisom u Međugorju. Kada je otac napravio teren, svi su mu govorili da je lud, govorili su mu da bi bilo bolje da je napravio neki poslovni prostor", rekao je u jednom intervjuu Marin.

Ubrzo je Čilić pokazao veliki talenat za tenis koji važi za jedan od najskupljih sportova, pa su njegovi roditelji morali da se žrtvuju. Preselili su u Zagreb gdje su nekako uspostavili kontakt sa Goranom Ivaniševićem, a za njega se založio i legendarni Zvonimir Boban. Hrvatski teniser je kao junior osvojio Rolan Garos i bio najbolji u toj vršnjačkoj kategoriji, a najveće zasluge za njegov razvoj idu Bobu Bretu. Senior je postao 2006. godine, a prvi turnir je osvojio 2008. godine u Nju Hejvenu.

Doping afera

Ništa nije išlo glatko za šampiona US Opena iz 2014. godine. Godinu dana ranije je doživio tešku napravdu kada je suspendovan zbog navodnog korišćenja nedozvoljene supstance. Kazna je bila drakonska - 9 mjeseci, ali je kasnije preinačena i smanjena na četiri.

Čilić je u Minhenu kupio glukozu u apoteci, ali nije čitao sastojke. Na doping-kontroli pao je na zabranjeni niketamid, ali se poslije ispostavilo da su u njegovom urinu pronađeni tragovi markera N-etilnikotinamida, koji nije zabranjen. Tako da je Hrvat nepravedno bio suspendovan, što je nenadoknadiva šteta u godinama kada je bio nadomah teniskog vrha.

"Bili su to najgori dani moje karijere i života, nije bitno jesu li pogriješili slučajno ili namjerno, od Međunarodnog teniskog saveza očekujem javno izvinjenje", rekao je tada hrvatski teniser, koji je samo godinu dana kasnije podigao trofej na US Openu.

Bogata karijera i rivalstvo sa Đokovićem

Čilić je osvojio 21 titulu u singlu, a najbolji plasman u karijeri ostvario je u januaru 2018. godine kada je bio treći na ATP listi. Osim pobjede na US Openu, najbolji rezultati na ostalim velikim turnirima su mu - finale Australijan Opena i Vimbldona, kao i polufinale Rolan Garosa.

Tokom 2023. je imao velikih problema sa povredom koljena koja ga je iznova mučila, ali se prošle godine vratio i ostvario istorijski trijumf na turniru u Hangžuu kada je kao najslabije rangirani teniser podigao trofej. Ove godine je potvrdio da još nije za penziju kada je osvojio turnir u Notingemu, da bi se domogao i osmine finala na Vimbldonu.

Đoković i Čilić su se prvi put u karijeri sastali prije 17 godina u Dubaiju kada su imali tek 20 godina. Dobio je taj duel, kao i narednih 13. Prvu pobjedu protiv Novaka Marin je izvojevao na Mastersu u Parizu 2016. godine, a još jednom je uspio da ga nadigra u Kvinsu 2018, kada je vezao dvije uzastopne pobjede. Đoković i Čilić su se od tada sastali još pet puta. Novak je pobijedio u svih pet mečeva, a trenutni međusobni skor je 19:2.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:08 Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

(MONDO)