Đoković isprozivao Alkaraza i izazvao Sinera: Ima 16 godina manje od Novaka, a kuka

Srpski as Novak Đoković održao je zanimljivu konferenciju za medije pred start Mastersa u Šangaju.

Izvor: Youtube/US open Championship

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković otvara takmičenje na Mastersu u Šangaju protiv Marina Čilića u petak, a meč neće početi prije 12.30 po srednjeevropskom vremenu. Srpski as ima ogromnu podršku navijača u Kini i pokušaće da odbrani finale od prošle sezone gdje je poražen od velikog rivala Janika Sinera. Novak ne krije da ima velike ambicije i da bi volio da se revanšira Italijanu.Takođe, govorio je nemilosrdnom rasporedu ATP-ja, a mnogu su između redova pročitali da je "pecnuo" Karlosa Alkaraza.

Ne krije srpski as da je upravo zbog navijača odlučio da igra u Šangaju, što će mu biti prvi turnir nakon US Opena. "Nevjerovatna je podrška koju dobijam u Kini još od 2007. godine i pobjede na Masters kupu u Šangaju. Ovdje je svaki trening kao meč u smislu podrške, buke - osjećam se doborodošlo i, da budem iskren, to je jedan od najvećih razloga zašto sam odlučio da dođem. Jednostavno se osjećam dobro ovdje. Možda i najveću podršku imam ovdje u Kini", rekao je Đoković na konferenciji za medije.

Novak je svjestan da na turnirima koji se igraju na dobijena seta ima veću šansu protiv mlađih kolega. "Mislim da je fizička spremnost logično najveći faktor u mečevima na dva dobijena seta, u poređenju sa onima na tri dobijena. Ali sve je to povezano, naravno – sa mentalnim dijelom i sa samom igrom. Ako fizički niste na 100% protiv ovih momaka, imate osjećaj da ste za pola koraka sporiji, a to utiče na čitavu igru. Utiče na svaki poen, razmene i razne aspekte meča. Zato sam to i rekao poslije US opena – jer zaista osjećam da je igranje mečeva na tri dobijena seta u završnim fazama turnira veliki izazov za mene. Imam osejćaj da u polufinale ne ulazim svjež kao oni”, kaže Novak i dodaje:

"Ali, u redu je, to je jednostavno biološka činjenica koju na kraju moram da prihvatim. I dalje radim najviše što mogu u datim okolnostima – da izazovem te momke, ali prije svega sebe, i da vidim koliko mogu da uradim na svakom turniru na kom učestvujem. Masters turniri se igraju gotovo dvije nedjelje – tu osjećam da imam veću šansu da osvojim trofej ili napravim značajan rezultat".

Poslao je jasnu poruku Janiku Sineru. "Volio bih da opet igram s Janikom, jer to znači da sam došao do polufinala. Vidjećemo. On u posljednje vrijeme dobija većinu naših mečeva. Pobijedio me je u finalu prošle godine, bio je dobar meč".

Nemilosrdan raspored i poruka Karlosu Alkarazu

U posljednje vrijeme sve više se priča o teškom rasporedu, ali Đoković se ne libi da jasno i glasno kaže svoje mišljenje. Španac Karlos Alkaraz je prednjačio u žalbama, ali nije propuštao ni egzibicione turnire...

"Igrači se žale na raspored, komentarišu u medijima, ali moraš da uložiš energiju. Baš ti. Ne agent, tim, roditelji, baš ti. Najbolji igrači moraju da zasuču rukave i da razumiju sistem, da im bude više stalo do toga da učestvuju. Komentari u medijima mogu malo da zatalasaju i privuku pažnju, ali ne menjaju stvari. Znam iz iskustva", rekao je Novak.

Vidi opis Đoković isprozivao Alkaraza i izazvao Sinera: Ima 16 godina manje od Novaka, a kuka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: EPA/JOHN G. MABANGLO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: EPA/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: EPA/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: EPA/JOHN G. MABANGLO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH/EPA Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 11 11 / 11

"Bez ustručavanja je ukazao na kontradiktornosti svojih kolega. "Na kraju krajeva, mogućnost izbora i dalje postoji. Neki igrači kažu da, ali postoje pravila itd, ali pravila su tu radi bonusa. Možeš da ne dobiješ bonus, ali to je izbor koji si spreman da napraviš ako želiš da igraš manje. Onda imamo i egzibicije, na koje se igrači prijavljuju, tako da je to malo kontradiktorno", završio je na ovu temu Đoković.

Podsjetimo, Alkaraz se poslije osvajanja turnira u Tokiju povukao sa Mastersa u Šangaju, pa će Đoković imati znatno lakši put do potencijalne titule.