"Hitno mi donesite piljevinu": Svi mislili da se Novak šali, a onda je pokazao Vilanderov trik

Novak Đoković nervirao se zbog vlažnih dlanova u Šangaju i zbog toga je tražio da mu donesu piljevinu, a ne puder kako danas najčešće viđamo u tenisu.

Novak Đoković igra protiv Marina Čilića u drugom kolu mastersa u Šangaju i s obzirom na to da nije igrao još od poraza u polufinalu US Opena od Karlosa Alkaraza - jasno je da mu je potrebno malo vremena da uđe u formu. Međutim, nije to jedina stvar koja ga trenutno nervira u Šangaju.

Trenutno su u Šangaju vrlo visoke temperature, čak i u večernjim časovima kada se ovaj meč igra po lokalnom vremenu, dok je uz to i velika vlažnost vazduha što iritira Novaka Đokovića od prvog odigranog poena, na terenu gdje nije dočekan kao nekad.

Vidjeli smo kako briše ruke o šorts i majicu, da koristi specijalnu rukavicu za hlađenje koja je podigla mnogo prašine u javnosti pošto "duvanje" u šake nije pomoglo, ali ni to nije bilo rješenje... Zato se Đoković tokom pauze poslije šestog gema obratio sudiji Džejmsu Kjotamongu i tražio da mu donese - piljevinu.

Prvobitno ga nisu dobro razumjeli i dječak koji skuplja loptice mu je donio puder, a kada je Đoković još jednom objasnio da mu treba piljevina, ipak je dobio i odmah počeo da je koristi. Stavio je na dlanove i džepove i čini se da mu je to pomoglo.

Inače, teniseri već decenijama koriste piljevinu, posebno kada igraju na šljaci i betonu, ali je u posljednjih nekoliko godina došlo više do upotrebe pudera ili sličnih magnezijumskih praškova. "Hit" je bila tokom sedamdesetih i osamdesetih godina kada su kraj terena čak stajale i kante sa piljevinom koje pomažu u upijanju znoja i spriječavanju klizanje reketa.

Recimo da je po "piljevini" bio poznat Mats Vilander, jedan od danas najvećih kritičara Novaka Đokovića, koji će sigurno biti zadovoljan kada vidi da koristi njegove trikove i u 2025.