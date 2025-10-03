Čilić se borio, ali uzalud: Đoković savladao Hrvata i plasirao se u treće kolo Šangaja

Novak Đoković pobijedio je Marina Čilića na mastersu u Šangaju.

Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia

Novak Đoković plasirao se u treće kolo mastersa u Šangaju pošto je danas savladao Marina Čilića 2:0 (7:6, 6:4). U "najstarijem meču" na mastersima ikada (dvojica tenisera zajedno imaju 75 godina), Nole je samo krajem prvog seta "štucnuo", ali se vratio i dobio taj-brejk poslije čega je lakše priveo meč kraju.

Servis ga je služio vrhunski i samo jednom nije osvojio poen na svoj prvi servis, što je uz sedam asova bila ključna prevaga u ovom meču.

Jedino se Đoković u posljednjem gemu iznervirao zbog savjeta svojih trenera, ali je bio dovoljno pribran da dođe do pobjede. U narednom kolu Novak Đoković igrađe protiv malo poznatog Hanfmana iz Njemačke koji je iznenadio Tijafoa.