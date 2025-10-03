logo
Gospodski gest: Novak Đoković aplauzom ispratio Marina Čilića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković odao priznanje Marinu Čiliću nakon pobjede u Šangaju.

djokovic odao priznanje i aplaudirao cilicu u sangaju Izvor: Arenasport/printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se u 3. kolo Mastersa u Šangaju, pošto je u dva seta savladao Hrvata Marina Čilića sa 7:6 (2), 6:4. Nije ovo bila briljantna partija Srbina koji brani finale od prošle godine. U momentima kada se lomio meč publika je bila na njegovoj strani, što ga je poguralo ka jubilarnoj 40. pobjedi u Šangaju.

Srbin i Hrvat su odigrali svoj 22. duel, a kakav odnos imaju na terenu i van njega, dovoljno govori Đokovićev potez poslije pobjede. Dok je Čilić napuštao teren, Novak mu je aplaudirao zajedno sa kineskim navijačima i sačekao da napusti teren. Sve su zabilježile kamere.

Novak Đoković aplaudira Marinu Čiliću
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Đoković je odmah poslije meča odao prizanje Marinu na svemu što je uradio u karijeri, ali nije bio zadovoljan svojim nivoom tenisa. 

"Mučio sam se da pronađem svoj ritam, ali sam veoma zadovoljan pobjedom. Želim da odam počast Čiliću i svemu što je postigao u karijeri. Odlično se slažemo van terena i dobro se poznajemo već mnogo godina. Bio je to veoma težak meč protiv Čilića, samo mjesec dana nakon mog posljednjeg meča. Kada dobro osjeća lopticu, veoma je opasan i može da pobijedi bilo koga. Nisam imao vremena da dišem, ali mi je servis pomogao da riješim svoje probleme",  rekao je 24-struki grend slem šampion.

Novak Đoković viče na trenere, pa se pozdravlja sa Čilićem na mreži
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

RK BORAC