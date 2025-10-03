Novak Đoković pobjesnio i psovao na trenere dok je išao ka Marinu Čiliću

Novak Đoković bio izuzetno nervozan na meču protiv Marina Čilića u Kini.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković bio je izuzetno nervozan na kraju meča protiv Marina Čilića u Šangaju. Povišenim tonom pričao je sa svojim saradnicima u "boksu", psovao tako da se jasno čulo, a i čitalo sa njegovih usana.

Bila je takva situacija i na kraju meča, kada je saradnicima ponavljao "ja, ja", stavljajući im do znanja da će sam odlučiti koji će servis biti pri meč-lopti. Nije bio uspješan u tom segmentu igre nekoliko trenutaka ranije, kada je rekao trenerima da "kao da je cijeli stadion znao da će napraviti duplu grešku".

Zbog toga, dok je išao da se rukuje sa Čilićem, sa Novakovih usana otela se psovka: "U pi*ku materinu". Pratio ju je prijateljski pozdrav sa Hrvatom i srdačan osmijeh. Naravno da to nije imalo veze sa njim i sa njihovim rivalstvom, već samo sa Đokovićevim nezadovoljstvom dijelovima svoje igre u Šangaju.

Sljedeći meč igraće protiv njemačkog kvalifikanta Janika Hanfmana iz Karlsruea, trenutno 150. igrača svijeta.

