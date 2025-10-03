logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković pobjesnio i psovao na trenere dok je išao ka Marinu Čiliću

Novak Đoković pobjesnio i psovao na trenere dok je išao ka Marinu Čiliću

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković bio izuzetno nervozan na meču protiv Marina Čilića u Kini.

novak djokovic psovao protiv marina cilica Izvor: TV Arena sport/screenshot

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković bio je izuzetno nervozan na kraju meča protiv Marina Čilića u Šangaju. Povišenim tonom pričao je sa svojim saradnicima u "boksu", psovao tako da se jasno čulo, a i čitalo sa njegovih usana.

Bila je takva situacija i na kraju meča, kada je saradnicima ponavljao "ja, ja", stavljajući im do znanja da će sam odlučiti koji će servis biti pri meč-lopti. Nije bio uspješan u tom segmentu igre nekoliko trenutaka ranije, kada je rekao trenerima da "kao da je cijeli stadion znao da će napraviti duplu grešku".

Zbog toga, dok je išao da se rukuje sa Čilićem, sa Novakovih usana otela se psovka: "U pi*ku materinu". Pratio ju je prijateljski pozdrav sa Hrvatom i srdačan osmijeh. Naravno da to nije imalo veze sa njim i sa njihovim rivalstvom, već samo sa Đokovićevim nezadovoljstvom dijelovima svoje igre u Šangaju.

Sljedeći meč igraće protiv njemačkog kvalifikanta Janika Hanfmana iz Karlsruea, trenutno 150. igrača svijeta.

Bonus video: Pogledajte ljutitog Novaka Đokovića u Šangaju 

Pogledajte

00:40
Novak Đoković viče na trenere, pa se pozdravlja sa Čilićem na mreži
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC