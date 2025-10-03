Vule Trivunović, trener Sloge, pred gostovanje Veležu: Fudbal nije sprint već maraton!

Fudbaleri Sloge iz Doboja u subotu gostuju Veležu u Mostaru u okviru 10. kola Premijer lige BiH, a trener Vule Trivunović svjestan je da njegov tim očekuje zahtjevna utakmica.

Izvor: Facebook/FK Sloga Meridian

Strateg dobojske Sloge najavio je gostovanje u mostarskim Vrapčićima ekipi Veleža, koja je u negativnoj seriji od dva vezana poraza što je rezultiralo smjenom na trenerskoj klupi, ali banjalučki stručnjak s klupe Dobojlija najprije se osvrnuo na stanje svoje ekipe.

"Svaka utakmica u ovoj ligi je teška i neizvjesna. Nama će ovo biti peto gostovanje u posljednjih šest mečeva, što sigurno ostavlja traga na ekipu. Ipak, zadovoljan sam odnosom igrača prema dresu i klubu. Oni su svjesni situacije i zaslužuju čestitke za prvi krug prvenstva koji je iza nas", istakao je Trivunović.

Potom je naglasio da promjena na kormilu "rođenih" (umjesto Gorana Sablića, ekipu Veleža će voditi Ibro Rahimić, prim.aut) podrazumijeva da će domaćin pokazati dodatnu energiju.

"Znamo da je došlo do smjene trenera i to često donese pozitivan šok ekipi. Sigurno da nas čeka težak meč, ali vjerujemo u svoj kvalitet. Nijedna utakmica dosad nije bila laka, ali nismo ni mi nikome bili lagan protivnik”, naglasio je strateg Sloge.

Ekipa iz Doboja u Mostaru neće moći računati samo na suspendovanog Dinu Hasanovića, dok su svi ostali igrači spremni za nastup.

"Vjerujemo da možemo pokazati karakter i potvrditi zašto se nalazimo u gornjem dijelu tabele. Ako budemo pravi, možemo doći do pozitivnog rezultata”, dodao je Trivunović.

Govoreći o golgeterskoj formi, trener Sloge naglasio je da je pad u efikasnosti bio prolazna faza.

"Fudbal nije sprint nego maraton. Imali smo period bez golova, ali to je iza nas. Ono što me raduje jeste da ekipa pokazuje karakter i takmičarski motiv iz dana u dan”.

Trivunović se posebno osvrnuo i na ambijent u Mostaru.

“Velež je jedan od najvećih klubova u bivšoj Jugoslaviji i igrati protiv njih u Mostaru je poseban osjećaj. Iskreno, priželjkujem što više publike jer to može biti motiv i nama i njima da pokažemo najbolje. A ko bude bolji, neka pobijedi, ali vjerujem u svoje momke i u ono što radimo”, zaključio je Trivunović.

Utakmica u Vrapčićima igra se u večernjem terminu (20.45), a upravo to, kako je podvukao Trivunović, može dodatno motivisati njegov tim jer će sva pažnja fudbalske javnosti biti usmjerena ka ovom duelu.

Pravdu na meču dijeliće sarajevski sudija Amin Efendić sa pomoćnicima Amirom Kadićem i Edinom Redžovićem.

Raspored 12. kola Premijer lige BiH

Petak, 3. oktobar 2025.

19:00 | HŠK Posušje - NK Široki Brijeg (Mateo Musa)

Subota, 4. oktobar 2025.

20:45 | FK Velež - FK Sloga Doboj (Amin Efendić)

Nedjelja, 5. oktobar 2025.

17:00 | FK Radnik - FK Željezničar (Frano Jelić)

19:45 | FK Rudar Prijedor - FK Borac (Dragan Kesić)

Ponedjeljak, 6. oktobar 2025.

18:00 | FK Sarajevo - HŠK Zrinjski (Luka Bilbija)







