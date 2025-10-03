logo
"Ne pamtim kada mi se ovo desilo": Đoković otkrio šta mu je najveći problem u Kini

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je poslije pobjede protiv Marina Čilića priznao da i njega muči ogromna vlažnost vazduha u Kini i da je veoma teško igrati u takvim uslovima.

Novak Đoković o pobjedi protiv Marina Čilića u Kini Izvor: TV Arena sport

Novak Đoković odradio je posao u Šangaju pošto je u drugom kolu turnira pobijedio Marina Čilića (7:6, 6:4) i naredni rival biće mu Janik Hanfman (Njemačka). Poslije trijumfa protiv hrvatskog igrača pojavio se na konferenciji za medije na kojoj je bio odlično raspoložen.

"Moraću malo da poradim na mom kineskom. Šalu na stranu, uvek je zadovoljstvo igrati pred ovakvim navijačima. Pokazuju mi ljubav svih ovih godina i pokušavam da im uzvratim tako što ću da igram dobar tenis i da naučim po nešto još na kineskom. Znam da su trenutno praznični dani ovdje, ali je za prvi meč zaista bilo nevjerovatno. Ovo je jedan od najljepših stadiona na turu i uživao sam. Na terenu sam malo i patio, zato što je nivo tenisa bio visok, Marin je sjajan rival i srećan sam što sam preskočio prvu prepreku", rekao je Đoković na početku.

Dan prije meča sa Čilićem Novak je odradio trening sa Holgerom Runeom, a mediji koji su na licu mesta su pisali da je više ličilo na meč nego na trening. I sam Danac je priznao da su mu treninzi sa Srbinom mnogo pomogli u karijeri.

"Natjerao sam ga da to kaže. Šalim se malo naravno, nivoi treninga su uvijek veoma visoki i to je sjajno. Ponekad letvicu treninga podignemo na takav nivo da ne izgleda kao trening. Kao neko ko je tako mlad kao Holger, imati taj nivo fokusa na treningu je sjajna stvar. Uživam i ja u takvim treninzima, jer me spremaju za ono što me čeka na turniru."

"Ludost, ne pamtim kad je ovako bilo"

Hamad Međedović je napravio haos u Šangaju kada se svađao sa sudijom zbog loših uslova za igru. Vlažnost vazduha je ogromna, a to je problem koji imaju svi igrači. Priznao je Novak da ne pamti kada je tako nešto vidio.

"Vlažnost vazduha ovdje je ludost, iskreno to kažem. Ne sjećam se kada je posljednji put u Kini bilo ovako. Ne pamtim kada sam posljednji put igrao sa ovolikom vlažnošću vazduha. Ipak, isto je i za mene i za mog protivnika. Moraš da prihvatiš takve uslove. Znojiš se mnogo, moraš stalno da mijenjaš majice, ali se nadam da me to neće zaustaviti."

Uticalo je možda to na Novaka kada je u pitanju ritern, ali ne na servis i forhend. Početni udarac funkcionisao je odlično, imao je 10 as udaraca, naspram 6 koliko je imao Marin.

"Rekao bih da me servis veoma dobro služi. Imao sam više asova od njega, što nije slučaj kada igrate protiv nekoga kao što je Čilić koji ima jedan od najboljih servisa na svijetu. Igrao sam dosta agresivno, on je visok čovjek, imao je jasnu taktiku da me stavi u situacije u kojima se neću osjećati komforno i u tome je uspio u većem dijelu prvog seta. Našao sam rješenje dobrim servisima u tim momentima, ali je bilo teško."

"Da nastavimo da obaramo rekorde"

Meč Đokovića i Čilića ušao je u istoriju. Njih dvojica zajedno imaju 75 godina i po tome je ovo bio duel dvojice najstarijih igrača u istoriji Masters turnira.

"Prije meča sam baš pomislio na to da mi zajedno imamo 75 godina, što je mnogo. Nadam se da možemo da odigramo još mečeva i da oborimo još neke rekorde. Igrali smo danas kao da imamo bar 15 godina manje. Dižemo granice i sa mlađim igračima. Na kraju krajeva godine nisu važne kada izađeš na teren, moraš da izađeš sa željom da pobijediš, to je cilj", zaključio je Đoković.

00:40
Novak Đoković viče na trenere, pa se pozdravlja sa Čilićem na mreži
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Tagovi

Novak Đoković Tenis teniseri Marin Čilić

