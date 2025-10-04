"Pa Čilić i ja pričamo isti jezik": Novak Đoković pokazao koliko poštuje Hrvata

Novak Đoković hvalio Marina Čilića kao što ga je rijetko ko hvalio u karijeri.

Izvor: Arena Tenis

Novak Đoković odigrao je dobar meč na startu mastersa u Šangaju i uz malo muke je savladao Marina Čilića (7:6, 6:4), a iako je bio vrlo nervozan zbog svog stručnog štaba na samom kraju - pokazao je opet koliki je gospodin. Đoković je aplauzima ispratio Čilića sa terena, a onda nastavio da ga hvali pred TV kamerama.

"Zadovoljan sam pobjedom. Mnogo poštovanja Marinu i svemu što je uradio u karijeri. Slažemo se dobro, pa pričamo isti jezik, znamo se godinama i dugo nismo igrali, bar tri godine...", počeo je Novak Đoković.

Pogledajte 00:15 Novak Đoković aplaudira Marinu Čiliću Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

"Drago mi je da je opet na ovom nivou. Imao sam problema da nađem ritam sa osnovne linije, davno je bio US Open, a Marin kad osjeća lopticu može bilo koga da pobijedi. Nije mi dao vremena da dišem, izvukao sam se servisom i srećan sam jer sam dobro servirao, ali moram još da popravim svoju igru", naglasio je srpski teniser koji je do sada čak 20 puta pobijedio Hrvata, dok su njemu pripala tri meča.

Takođe, Novak Đoković nije krio zadovoljstvo što se vratio u Kinu gdje ima veliki broj navijača i zato se trudi da im izađe u susret tako što će im posvetiti malo više vremena - ili naučiti nešto od njih. Kao poneku riječ, jednu je i napisao na kameri.

"Ovo je jedna od najstarijih kultura i ovdje me uvijek poštuju. Ovde sam igrao prvi put još 2007. godine, volim da se vraćam ovdje, a najviše se vraćam da bih ovo osjetio. Hoću da se povežem sa navijačima iz Kine i ovdje imam najviše navijača poslije Srbije. Čekaju te cijeli dan, žele fotografiju, autogram, ne uzimam to nikako zdravo za gotovo. Probao sam da im vratim. Nisam apdejtovao svoj nivo kineskog, moraću da naučim još nešto novo", nasmejao se Nole.

Naredni rival Novaka Đokovića biće Janik Hanfman protiv koga će igrati tek drugi put, a koji je napravio veliko iznenađenje izbacivši Frensisa Tijafoa.

