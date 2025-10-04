logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sječa favorita u Šangaju - Đoković ovo mora da iskoristi!

Sječa favorita u Šangaju - Đoković ovo mora da iskoristi!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković će imati znatno lakši put do trofeja u Šangaju.

Favoriti ispadaju sa mastersa u Šangaju Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nastavlja pohod na Mastersu u Šangaju protiv Nijemca Janika Hanfmana, a meč je na programu u nedjelju od 12.30. Ukoliko srpski as uspije da preskoči prepreku u 3. kolu, u osmini finala će igrati protiv boljeg iz duela Đaumea Munara i Jošihita Nišioke. Šta dalje?

Za razliku od grend slemova, Novak u Kini neće morati da pobijedi dvojicu trenutno najboljih tenisera na Turu, Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, pošto se Španac povukao sa turnira. Ipak, ako želi do petog trofeja u Šangaju moraće da se revanšira Sineru za poraz u prošlogodišnjem finalu. Naravno, ukoliko ne bude nekih iznenađenja.

Već ih je bilo nekoliko, a upravo je njegov naredni rival eliminisao dvojicu nosilaca Lorenca Sonega i Frensisa Tijafoa. U međuvremenu su poraženi i Andrej Rubljov i Flavio Kaboli koji su bili na Novakovoj strani žrijeba.

U četvrtfinalu je bio projektovan duel Đokovića i Bena Šeltona, ali je i Amerikanac poražen od strane Davida Gofana, pa je Holger Rune trenutno mogući protivnik. U polufinalu bi Novak mogao na pomenutog Sinera, dok bi u potencijalnom finalu mogli da vidimo okršaj sa Aleksandrom Zverevom.

Ko je sljedeći Đokovićev rival?

Janik Hanfman je najbolji renking u karijeri dostigao je 2023. godine kada je bio 45. na ATP listi. Poznat je po snažnim servisima i agresivnosti sa osnovne linije. Do sada nije osvojio nijednu ATP titulu, dok je na čelendžerima slavio sedam puta. Na grend slemovima je zabilježio samo dvije pobjede i to na Australijan Openu i Rolan Garosu. Ono što je zanimljivo srpskoj javnosti je to što Nijemac sarađuje sa trenerom Petrom Popovićem, dok mu je fizioterapeut Dobrosav Melajac. Sa Đokovićem je odmjerio snage jednom u karijeri kada je u Ženevi poražen sa 6:3, 6:3.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:15
Novak Đoković aplaudira Marinu Čiliću
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis teniseri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC