Sječa favorita u Šangaju - Đoković ovo mora da iskoristi!

Novak Đoković će imati znatno lakši put do trofeja u Šangaju.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nastavlja pohod na Mastersu u Šangaju protiv Nijemca Janika Hanfmana, a meč je na programu u nedjelju od 12.30. Ukoliko srpski as uspije da preskoči prepreku u 3. kolu, u osmini finala će igrati protiv boljeg iz duela Đaumea Munara i Jošihita Nišioke. Šta dalje?

Za razliku od grend slemova, Novak u Kini neće morati da pobijedi dvojicu trenutno najboljih tenisera na Turu, Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, pošto se Španac povukao sa turnira. Ipak, ako želi do petog trofeja u Šangaju moraće da se revanšira Sineru za poraz u prošlogodišnjem finalu. Naravno, ukoliko ne bude nekih iznenađenja.

Već ih je bilo nekoliko, a upravo je njegov naredni rival eliminisao dvojicu nosilaca Lorenca Sonega i Frensisa Tijafoa. U međuvremenu su poraženi i Andrej Rubljov i Flavio Kaboli koji su bili na Novakovoj strani žrijeba.

U četvrtfinalu je bio projektovan duel Đokovića i Bena Šeltona, ali je i Amerikanac poražen od strane Davida Gofana, pa je Holger Rune trenutno mogući protivnik. U polufinalu bi Novak mogao na pomenutog Sinera, dok bi u potencijalnom finalu mogli da vidimo okršaj sa Aleksandrom Zverevom.

Ko je sljedeći Đokovićev rival?

Janik Hanfman je najbolji renking u karijeri dostigao je 2023. godine kada je bio 45. na ATP listi. Poznat je po snažnim servisima i agresivnosti sa osnovne linije. Do sada nije osvojio nijednu ATP titulu, dok je na čelendžerima slavio sedam puta. Na grend slemovima je zabilježio samo dvije pobjede i to na Australijan Openu i Rolan Garosu. Ono što je zanimljivo srpskoj javnosti je to što Nijemac sarađuje sa trenerom Petrom Popovićem, dok mu je fizioterapeut Dobrosav Melajac. Sa Đokovićem je odmjerio snage jednom u karijeri kada je u Ženevi poražen sa 6:3, 6:3.

