UŽIVO ĐOKOVIĆ - HANFMAN: Brejk!

15 : 18 5:3 Moglo je i sada da bude gotovo! Samo da nije pobjegla loptica Novaku sa reketa u odsudnom trenutku. Ipak, sačekajmo samo još malo.

15 : 13 5:2 To je to! Novak je vrlo brzo uzeo tri poena, onda se koncentrisao i sjajnim servisom obezbijedio sebi gem. Na korak je od trijumfa.

15 : 10 4:2 Drži se Hanfman! Ali za slamku. Odbranio je još jedan svoj servis.

15 : 02 4:1 Još malo! Novak rutinski dobija prva dva poena, a ipak je rival uspio da mu uzme jedan poen. Sada Novak vodi 4:1 i čekamo kraj meča.

15 : 01 3:1 Brejk! Jedan od najgorih udaraca danas za Hanfmana i to je poklonilo čak dvije brejk lopte za Novaka. Zatim je Nijemac odservirao as, a onda je pogriješio i sada je konačno stigao brejk!

14 : 57 2:1 Ponovo vodi Novak Sve je u redu sa Novakovim servisom, tu nema brige. Ponovo je poveo, sada da malo pritisne i da pobijedi nezgodnog Nijemca.

14 : 53 1:1 Neriješeno je, idemo dalje As, pa servis viner, Novak širi ruke, ali ovdje realno ne može ništa. Ozbiljno ga muči Hanfman koji je imao šansu da sve riješi, ali je promašio. Ipak, uspio je da izjednači.

14 : 50 1:0 Novak vodi Prvi gem je uzeo, ali sada servira raspoloženi Nijemac.

14 : 32 7:5 Novak uzima set! Novak je poveo 15:0 na startu, a iako je sjajno istrčao na mrežu bilo je 15:15. A onda je vezao dva poena, pogriješio je Hanfman i poklonio dvije set lopte. Idemo! Sjajan poen i uzima gem i set!

14 : 32 6:5 Idemo u tajbrejk? Novaka muči vrućina i to se vidi i u gemovima i između njih. Sada je uzeo gem i ako ne napravi brejk idemo u tajbrejk.

14 : 24 5:5 Ovo je prava drama Janik Hanfman apsolutno ne popušta. Udara jako sa osnovne linije i neće ovdje ništa Novak dobiti tek onako. Mora da zapne.

14 : 21 5:4 Problem za Novaka? Novak gazi kada ima servis. Sada je poveo sa 5:4, a malo nas je zabrinuo kada je istezao lijevu nogu između dva gema.

14 : 17 4:4 Egal Poveo je Đoković 15:0, a poslije sjajnog riterna produžio se poen. Onda je izbacio loptu u aut i na kraju ostao bez šanse da dođe u poziciju da servira za set.

14 : 13 4:3 Idemo sad! As za Novaka i potom servis greška za nekoliko milimetara. Prepustio je poen rivalu, onda promašio drop šot. Ipak, nekako je ovo priveo gem kraju.

14 : 09 3:3 Moraće da sačeka Nole Nove loptice dolaze poslije ovog gema, a moraće sa njima da proba da povede i da uzme brejk Novak. Za sada mu ne ide.

14 : 04 3:2 Novaku malo fali, samo jedan brejk Poslije nešto dužeg poena, uspio je Đoković da izgradi sebi poziciju i došao je do 3:2 nakon uspješnog gema.

13 : 55 2:2 Hanfman je izjednačio Novak nije uspio da uzme brejk za sada. Uspio je Hanfman da odbrani svoj servis, ali djeluje mnogo nesigurnije nego do sada.

13 : 50 2:1 Novak siguran Novak bez izgubljenog poena uzima ovaj gem. Sada je 2:1 i vodi srpski teniser. Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

13 : 48 1:1 - Đoković bez rješenja za servise rivala Hanfman servira odlično i Novak za to nema rješenje, što je dosta čudno ako se uzme u obzir da je Srbinu zaštitni znak ritern - 1:1.

13 : 43 1:0 - Gem za Novaka poslije duge pauze Novak je uzeo gem poslije pauze za toalet koja je trajala oko sedam minuta - 1:0.

13 : 38 Janik uzeo set i otišao sa terena Hanfman je osvojio prvi set i onda je otišao sa terena. Tražio je pauzu za toalet i čeka se njegov povratak.

13 : 32 Da li je ovo rješenje za veliki problem? Pročitajte i ovo Ostali sportovi | Pre 1 h Novak se baš muči, koristi i posebnu pomoć u Šangaju: Da li je ovo rješenje za veliki problem? Novak Đoković koristi svaki momenat u Šangaju da se rashladi pošto je ogromna vlažnost vazduha u dvorani i prevruće je što i te kako utiče na Srbina. U pauzi između petog i šestog gema u prvom setu Novak je radio sve kako bi pokušao da se rashladi.

13 : 31 6:4 Prvi set za Nijemca Bekend paralelama Janih Hanfman je usio da povede sa 30:15, zaitm je igran dug poen i pogriješio je Nijemac. Poslije set lopte je opet pogriješio. Ipak, asom uzima set.

13 : 26 5:4 Sada ne smije da padne! Novak Đoković je uz dobar prvi servis uspio da poslije 43 minuta smanji na 5:4. Sada najbolji teniser u istoriji nema pravo na grešku.

13 : 25 5:3 Šta se ovdje desilo? Četiri asa zaredom Janika Hanfmana?!? Pa kako protiv ovoga? Izvor: Profimedia

13 : 21 4:3 Novak pritiska Srpski teniser je za sada siguran na svojim servisima, ali ako neće da izgubi set mora da uzme i neki servis rivalu.

13 : 12 4:2 Hanfman vodi Za sada, Neijmac nema problema. Poveo je sa 40:0, Đoković je uspio da ga poremeti jednim poenom, a onda je prešao liniju nogom i izgubio još jedan poen. Stigao je Novak nevjerovatnu loptu na mreži, zatim došao do izjednačenja, ali nije imao snage da uzme gem.

13 : 06 3:2 Pogađaju se linije Greška Janika Hanfmana donijela je Novaku prednost, a poslije "skinute" linije iz forhenda imamo smanjenje prednosti rivala.

13 : 05 3:1 Preživio je prvi Novakov udar Nekako je Hanfman odbranio brejk prednosti za sada. Poveo je 40:15, onda je Novak sjajnim riternom uspio da se vrati, dođe do izjednačenja, ali Nijemac za sada vodi.

12 : 56 2:1 Brejk za Hanfmana! Poveo je Novak, onda mu je Hanfman poklonio poen tako što je izbacio loptu u aut. Ipak, bio je ovo egal gem, pa je poslije izlaska na mrežu Hanfman došao do brejk lopte. Poslije treće brejk lopte Hanfman je pogodio liniju i uzeo brejk! Izvor: Chen Haoming / Xinhua News / Profimedia

12 : 47 1:1 Izjednačio je Nijemac Nije se ni Nijemac mnogo mučio da uzme svoj gem, pa je sada neriješeno. Novak je na servisu.

12 : 42 1:0 Ovo je bilo rutinski Jedva da se pomakao Novak u ovom gemu. Bez izgubljenog seta osvojio je prvi gem, to izgleda odlično na početku.

12 : 37 Počinjemo! Novak je na terenu, sve može da počne! Čim je kročio na teren burno ga je pozdravila kineska publika koja ga već godinama obožava.

12 : 28 Šta se čeka? Pošto su svi prethodni mečevi završeni, sada je samo pitanje kada će dva tenisera izaći na zagrijavanje. Za sada su još u svlačionicama. Pobjednik ovog meča u narednom kolu igra sa boljim iz duela Nišioka - Munar koji je pri kraju.

12 : 19 Sve o ovom meču: Pročitajte i ovo Ostali sportovi | Pre 6 h Evo kada igra Novak Đoković i gdje ćete moći da ga gledate: Nije moglo bolje, Kinezi nam sve idealno namjestili Novak Đoković će protiv Janika Hanfmana igrati u trećem kolu turnira u Šangaju u idealnom terminu. Do sada su Novak Đoković i Janik Hanfman igrali samo jednom. Prošle godine u Ženevi Srbin je rutinski pobijedio 6:3, 6:3 i kasnije uspio da osvoji jubilarnu 100. titulu.