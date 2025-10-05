"Federer je najbolji svih vremena": Grend slem šampion ne krije - Đoković nema šansu protiv Rodžera

Osvajač dvije paraolimpijske medalje Gordon Rid istakao je da je Rodžer Federer najbolji teniser svih vremena.

Izvor: Leonard Zhukovsky/Shutterstock

Novak Đoković po mišljenju mnogih je najbolji teniser svih vremena. Srbin je i statistički daleko ispred Rodžera Federera i Rafaela Nadala sa kojima je obilježio važno istorijsko polje ovog sporta. Međutim, Gordon Rid, dvostruki osvajač medalja na Paraolimpiskim igrama, istakao je da će Švajcarca i pored svih uspjeha Đokovića, ipak smatrati za najvećeg sportistu u ovoj oblasti.

Novak Đoković osvojio je više grend slem titula od Federera, Srbin ih ima 24, dok se Švajcarac zaustavio na 20, a Španac na 22. Takođe je proveo najviše nedjelja na prvoj poziciji u periodu u kojem su Federer i Nadal igrali svoje najbolje mečeve, ali i sve to nije dovoljno da kod svakog bude prihvaćen kako popularni GOAT.

Dvostruki osvajač paraolimpijske medalje Gordon Rid i pored brojnih uspjeha Novaka Đokovića, za svog omiljenog igrača ipak je izabrao Federera. Britanac je objasnio zbog čega simpatiše Švajcarca i u intervjuu za "Tennis365" otkrio je da mu je Federer idol iz mladih dana i da je to osnovni razlog zbog kojeg njega i dalje vidi kao najboljeg tenisera svih vremena.

"Uvijek ću biti Federerov navijač. Odrastao sam sa Federerom kao idolom i to se za mene nije promijenilo", započeo je dodavši da je Federer razlog zbog kojeg se zaljubio u sport. Tako je Rid 2022. na društvenim mrežama morao da se oprosti od legendarnog tenisera i tom prilikom je napisao: "Hvala na svemu što si učinio za tenis. Bio si razlog zašto sam se zaljubio u ovaj sport kao mali. Tvoj stil i ličnost su me inspirisali, kao i mnoge, mnoge druge. Bilo je zadovoljstvo dijeliti teren i učiti od tebe posljednjih godina."

Izvor: Li Ying / Xinhua News / Profimedia

"Teško je odlučiti"

I nije samo Rid bio taj koji govorio o uspjehu "velike trojke", osim Britanca oglasio se i njegov partner Alfi Hjuit koji je u razgovoru za isti medij bio jasan - navijači Federara i Nadala nikad neće priznati Đokovića. "Teško je jer sa stanovišta rekorda, to je Novak. Svi ovi momci su uradili nevjerovatne stvari za naš sport i teško ih je razdvojiti i reći ko je najbolji svih vremena", započeo je.

"Oni su jednostavno nevjerovatan trio i svi još možemo mnogo da naučimo iz onoga što su postigli i njihove dugovječnosti u sportu". Poslije uspjeha "velike trojke" postavlja se pitanje hoće li nasljednici uspjeti da izgrade sličan put. "Siner i Alkaraz su tokom posljednjih 18 mjeseci pokazali koliko su dobri. Njih dvojicu je nevjerovatno gledati", izjavio je Hjuit.

"Gledao sam veći dio njihovog finala na Vimbldonu i bio sam jednostavno zadivljen nivoima koje su postigli. Kvalitet, nivo, izdržljivost, tempo koji postižu je bilo nešto za divljenje", dodao je.

Da li će Siner i Alkaraz naslijediti "veliku trojku"?

Izvor: Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Nastavio je Rid dalje da objašnjava, paraolimpijski šampion istakao je da je pitanje o nasljednicima prerano došlo. "Čini se kao da postoji malo pristrasnosti kada ljudi govore ovakve stvari. Možda je lako zaboraviti koliko su dobri bili Federer, Nadal, Đoković i Endi Marej kada su bili u svom najboljem izdanju."

"Pretpostavljam da bez obzira šta mislite o ovoj debati, nikada nećete vidjeti vrhunac Federera ili Nadala protiv Sinera i Alkaraza, tako da jednostavno moramo da uživamo u ovoj dvojici zbog onoga što sada rade", istakao je teniser.

Ko je Gordon Rid?

Izvor: Marco Ciccolella/Shutterstock

Gordon Rid je profesionalni teniser u invalidskim kolicima. Uspjesi koje je nizao ovaj Britanac zaista su nevjerovatni, uspio je što mnogi nisu, osvojio je sva četiri grend slema u jednoj sezoni u dublu. Bilo je to 2021. kad je postao šampion Australijan opena, Rolan Garosa, Vimbldona, a onda i US opena. Takođe je dva puta osvajao i medalje u singlu na paraolimpijskim igrama, bio je šampion 2016, a četiri godine kasnije okitio se bronzom. Sva puta je osvojio i grend slem u singlu i to je bilo 2016, kad je u finalu slavio na Australijan openu, a onda i na Vimbldonu.

Rid je 2004. obolio od rijetke bolesti kičme, bio je paralizovan od struka naniže više od 10 godina, ali postepeno počeo da vraća sposobnost stajanja i hodanja. Sve to nije ga omelo da ostvari istorijske rezultate, počeo je 2005. da se bavi tenisom u invalidskim kolicima, tako je već 2007. postao najmlađi britanski šampion u singlu.