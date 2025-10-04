logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

ATP "kažnjava" igrače ako ne igraju: Alkaraz odustao od Šangaja i ostao bez ogromne love

ATP "kažnjava" igrače ako ne igraju: Alkaraz odustao od Šangaja i ostao bez ogromne love

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Španac Karlos Alkaraz primoran da propusti još jedan masters, što će ga skupo koštati.

Karlos Alkaraz gubi više od milion dolara zbog odustajanja od mastersa u Šangaju Izvor: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz razočarao je ljubitelje tenisa kada se povukao sa Mastersa u Šangaju gdje je mogao da pojuri devetu titulu u sezoni. Ipak, nakon osvajanja turnira u Tokiju, odlučio se za predah, a mnoge su zabrinule riječi mladog Španca koji je otkrio da već neko vrijeme ima fizičkih problema. Otkazivanje turnira serije 1000 u Kini koštaće ga čak nešto više od milion dolara.

"Veoma sam razočaran što moram da saopštim da se povlačim sa Mastersa u Šangaju. Nažalost, već neko vrijeme se borim sa fizičkim problemima i, nakon razgovora sa mojim timom, donijeli smo odluku da je najbolje da se odmorim i oporavim", objavio je Španac, što je uticalo na žrijeb u Šangaju.

Njegovo odustajanje će se odraziti na njegov nagradni fond na kraju godine, pošto će prema riječima teniskog insajdera Hosea Morona ostati bez znatne sume novca.

Ostao bez bonusa

ATP dodjeljuje ogroman bonus igračima koji osvoje najviše poena na svim masters turnirima i ATP finalu. Ove sezone, 21 milion dolara biće raspoređeno među 30 najboljih igrača. To su oni koji su osvojili najviše poena na devet mastersa i finalnom turniru na kraju godine.

Alkaraz je bio u mogućnosti da osvoji čak 4,5 miliona dolara bonusa na kraju 2025. godine, ali nakon otkazivanja Šangaja, situacija se promijenila.

Prema pravilima, igrač koji ne učestvuje gubi 25 odsto iznosa bonusa koji je dobio za učešće na svakom masters 1000 turniru. Njegovo povlačenje iz Šangaja će iznos od 4,5 miliona dolara umanjiti za 1.125.000 dolara. Pošto je propustio masterse u Torontu i Madridu, to znači da je izgubio ukupno oko 3,3 miliona dolara i ostaje mu samo pomenuta suma od nešto preko milion dolara koju će morati da zaradi na Završnom mastersu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Karlos Alkaraz Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC