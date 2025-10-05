Evo kada igra Novak Đoković i gdje ćete moći da ga gledate: Nije moglo bolje, Kinezi nam sve idealno namjestili

Novak Đoković će protiv Janika Hanfmana igrati u trećem kolu turnira u Šangaju u idealnom terminu.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Novak Đoković je u prvom kolu mastersa u Šangaju bio slobodan, u drugom je savladao Marina Čilića, a nakon što mu se prilično "očistio" žrijeb sada će igrati sa Janikom Hanfmanom u trećem kolu. Meč neće početi prije 12.30, a pošto je uz to i nedjelja vjerovatno nema boljeg termina za tenis i najvećeg ikada.

Vrlo je moguće da meč počne kasnije jer zavisi od drugih. To je treći meč dana, prije toga će se na istom terenu igrati susreti Pjera Iga Umbera i Holgera Runea, kao i Tejlora Frica i Mpešija Perikara. Meč će biti prenošen na kanali "Arena tenis", a naravno uz MONDO ćete moći da pratite tekstualni prenos.

Do sada su Novak Đoković i Janik Hanfman igrali samo jednom. Prošle godine u Ženevi Srbin je rutinski pobijedio 6:3, 6:3 i kasnije uspio da osvoji jubilarnu 100. titulu.

Za šta Novak igra?

Novak brani gomilu bodova zato što je prošle sezone u Šangaju igrao finale koje je izgubio od Janika Sinera. Takođe, kao trenutno peti na ATP listi, Aleks De Minor i Lorenco Muzeti mogu da ga prestignu ukoliko osvoje turnir, a sam Novak može da preuzme četvrto mjesto od Tejlora Frica.