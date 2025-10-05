logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Da vas čujem sad, ajde": Đoković izazvao delirijum u Šangaju, jedan potez je bio dovoljan

"Da vas čujem sad, ajde": Đoković izazvao delirijum u Šangaju, jedan potez je bio dovoljan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je poslije osvojenog drugog seta i izjednačenja napravio delirijum u Kini samo jednim potezom, tamo ga obožavaju

Novak Đoković izazvao delirijum u Kini Izvor: Printscreen/Arena tenis

Novak Đoković izazvao je delirijum u Kini. Tamo ga obožavaju i to je najbolje moglo da se vidi na meču protiv Janika Hanfmana. Izgubio je prvi set (6:4), pa je drugi dobio poslije drame (7:5) i onda je jednim potezom oduševio sve prisutne u Šangaju. Samo je stavio ruku na uvo kada je osvojio set...

Bila je to jasna poruka Novaka za navijače, nešto u stilu "'Ajde, da vas čujem." Uspjelo mu je, pošto su svi ustali, počeli da aplaudiraju, da skandiraju njegovo ime. Onda je malo prošetao po terenu sa rukom na uhu i natjerao ih da budu još glasniji. Dobio je dodatnu energiju sa tribina.

Poslije toga je tražio pauzu za toalet, isto je uradio i Nijemac. Tako da su i jedan i drugi napustili teren odmah po završetku drugog seta. Zbog ogromne vlažnosti vazduha se igrači muče, tako da su vrlo vjerovatno otišli da se presvuku. Zato je Novak na početku meča tražio i razna pomagala da se rashladi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Masters Šangaj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC