"Da li je ovo više moguće": Novak samo sjeo i tražio pomoć, bolna grimasa sve govori

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako se Novak Đoković povrIJedio na meču protiv Haumea Munara u Šangaju.

Novak Đoković povrijeđen Izvor: Printscreen/Arena tenis

Srpski teniser Novak Đoković povrijeđen je na meču osmine finala mastersa u Šangaju protiv Haumea Munara. U trenutku kada je napravio brejk i poveo 3:1 u prvom setu, Nole je bio bez osmijeha na licu jer je osjetio problem sa stopalom desne noge i zato je odmah sjeo na klupu.

Zatražio je odmah medicinski tajm-aut i s bolnom grimasom na licu odmahivao je glavom, u šoku da je i ovoga puta doživio povredu na turniru. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte

00:23
Novak Ðoković povreda
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

Fizioterapeut mu je pogledao nogu i potom mu je masirao list, a Đoković je dobio i tablete protiv bolova. Dok je dobijao masažu bilo je jasno da se svojski trudi da ostane na terenu i dođe do plasmana u četvrtfinale, ali je isto tako odmah bilo vidljivo da neće moći da igra u visokom intenzitetu.

Za sada nije poznato šta je tačno povrijedio Đoković, ali je to vjerovatno bilo u uvodnim poenima meča jer se prethodni nije žalio ni na kakve fizičke probleme - osim onih sa disanjem zbog visoke vlažnosti.

"Da li je moguće da mi se ovo desilo?", djeluje da je mislio Đoković kome se otvorio žrijeb u Šangaju, a vidjećemo da li će to uspjeti da iskoristi ili će ga povreda zaustaviti na putu ka 101. tituli. Što se tiče Munara, već u prvim gemovima vidjeli smo da nije kadar da parira najboljem svih vremena, ali možda bude imao sreće.

Novak Đoković Tenis Masters Šangaj Haume Munar

