UŽIVO ĐOKOVIĆ - MUNAR: Novak juri četvrtfinale, već je dobio upozorenje

Novak Đoković igra protiv Haumea Munara u osmini finala turnira u Šangaju. Pobjednika čeka Zizu Bergs.
Novak Đoković traži mesto u četvrtfinalu turnira u Šangaju i igra protiv Haumea Munara. Već je dobio jasno upozorenje da ne smije da se opusti u duelu sa španskim teniserom. Favoriti su redom ispadali u Kini i to Srbin ne smije da dozvoli, pošto mu je otvoren put do titule.
Janik Siner je predao meč zbog povrede, Saša Zverev je takođe ispao, a pobjednika ovog meča u narednom kolu čeka Zizu Bergs (Belgija), tako da je to najbolji pokazatelj o dešavanjima na takmičenju u Kini.
Novak konačno na terenu
Đoković i Munar su konačno na terenu. Kreće zagrijavanje.
Početak meča kasni
Meč Đokovića i Munara kasni, još uvijek se ne zna kada će tačno da počne.
Novak dobio jedini meč
Đoković i Munar odigrali su samo jedan meč do sada, bilo je to na Rolan Garosu 2018. godine i tada je Novak slavio - 7:6, 6:4, 6:4.
Rune završio posao, Novak će na teren
Rune je završio posao i da dobije Perikara - 6:4, 6:7, 6:3. Novak će uskoro na teren, jasno je da će početak meča malo da kasni i da neće početi u 12.30 kao što je bilo predviđeno.
