UŽIVO ĐOKOVIĆ - MUNAR: Novak juri četvrtfinale, već je dobio upozorenje
novak đoković marin čilić šangaj
novak đoković marin čilić šangaj
0

UŽIVO ĐOKOVIĆ - MUNAR: Novak juri četvrtfinale, već je dobio upozorenje

Novak Đoković igra protiv Haumea Munara u osmini finala turnira u Šangaju. Pobjednika čeka Zizu Bergs.

novak đoković marin čilić šangaj Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia

Novak Đoković traži mesto u četvrtfinalu turnira u Šangaju i igra protiv Haumea Munara. Već je dobio jasno upozorenje da ne smije da se opusti u duelu sa španskim teniserom. Favoriti su redom ispadali u Kini i to Srbin ne smije da dozvoli, pošto mu je otvoren put do titule.

Janik Siner je predao meč zbog povrede, Saša Zverev je takođe ispao, a pobjednika ovog meča u narednom kolu čeka Zizu Bergs (Belgija), tako da je to najbolji pokazatelj o dešavanjima na takmičenju u Kini.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.

Autor Haris Krhalić
13:14

Novak konačno na terenu

Đoković i Munar su konačno na terenu. Kreće zagrijavanje.

13:06

Početak meča kasni

Meč Đokovića i Munara kasni, još uvijek se ne zna kada će tačno da počne. 

12:28

Novak dobio jedini meč

Đoković i Munar odigrali su samo jedan meč do sada, bilo je to na Rolan Garosu 2018. godine i tada je Novak slavio - 7:6, 6:4, 6:4.

12:28

Rune završio posao, Novak će na teren

Rune je završio posao i da dobije Perikara - 6:4, 6:7, 6:3. Novak će uskoro na teren, jasno je da će početak meča malo da kasni i da neće početi u 12.30 kao što je bilo predviđeno.

12:23

Dobro došli

Dobro došli u MONDO lajv, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.

