UŽIVO ĐOKOVIĆ - MUNAR: Novak juri četvrtfinale, već je dobio upozorenje

Novak Đoković igra protiv Haumea Munara u osmini finala turnira u Šangaju. Pobjednika čeka Zizu Bergs.

Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia

Novak Đoković traži mesto u četvrtfinalu turnira u Šangaju i igra protiv Haumea Munara. Već je dobio jasno upozorenje da ne smije da se opusti u duelu sa španskim teniserom. Favoriti su redom ispadali u Kini i to Srbin ne smije da dozvoli, pošto mu je otvoren put do titule.

Janik Siner je predao meč zbog povrede, Saša Zverev je takođe ispao, a pobjednika ovog meča u narednom kolu čeka Zizu Bergs (Belgija), tako da je to najbolji pokazatelj o dešavanjima na takmičenju u Kini.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.