Ovo niste vidjeli u prenosu: Đoković bio užasno loše, povraćao na terenu

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Srpski as uspio je da se izbori sa rivalom i teškim uslovima u Šangaju i plasira se u osminu finala prestižnog Mastersa.

Novak Đoković povraćao na terenu u Šangaju Izvor: TennisTemple/X/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je sa dosta muke savladao Nijemca Janisa Hanfmana koji je uspio da osvoji prvi set, a bilo je i više nego očigledno da se srpski as ne osjeća najbolje na terenu. Za to su najviše krivi uslovi u Šangaju na koje se već žalio, ali jedan detalj sa meča nije prikazan u prenosu.

Novak se borio sa rivalom, visokom vlažnošću i sa samim sobom, ali je uspeo da prebrodi Nijemca i obezbijedi novu osminu finala na mestu gde je podizao pehar čak četiri puta. Koliko mu je zaista bilo loše govori i to da je u jednom trenutku povratio na terenu... Sve je zabilježio neko od navijača i objavio na društvenim mrežama. Novak je potom uzeo mali predah, obrisao se peškirom, sjeo na stolicu i potom stisnuo zube, vratio se na teren i pobijedio.

Pogledajte kako se sve odigralo:

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Novak Đoković Tenis teniseri

