Đoković ostavio poruku na kineskom: Nasmijao se, pa uzeo flomaster i ostavio sve u čudu

Novak Đoković je poslije pobjede protiv Janika Hanfmana ponovo na kameri pisao na kineskom jeziku i tako oduševio navijače u Šangaju.

Izvor: Printscreen/Arena tenis

Novak Đoković napravio je preokret za prolazak u osminu finala turnira u Šangaju. Poslije skoro tri sata igre slomio je otpor Janika Hanfmana (4:6, 7:5, 6:3), pa je onda po ko zna koji put oduševio navijače u Kini. Kako? Tako što je ostavio poruku na kineskom jeziku.

Najbolji teniser svih vremena je po završetku meča uzeo flomaster da napiše poruku na kameri. Za razliku od prošlog puta kada je tražio pomoć i kada je bio po malo zbunjen, sada je odradio posao bez greške. Ako je vjerovati njegovim navijačima iz Kine koji su se javili na društvenim mrežama, napisao je riječ "vrlina".

Đoković se trudi da nauči po nešto o kulturi, tradiciji, jeziku u mnogim zemljama u kojima igra i to često radi u Kini. Tamo je ponovo oduševio sve, mada je na konferenciji prije nekoliko dana priznao da je dosta toga zaboravio i da će morati malo da se podsjeti.

