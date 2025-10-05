Novakov urlik na srpskom, da čuje cijela Kine: Reakcija sve govori, zato neće u penziju

Novak Đoković je poslije pobjede protiv Janika Hanfmana imao urlik na srpskom jeziku i tako je pokazao koliko mu ovaj trijumf znači.

Novak Đoković uspio je da prođe u osminu finala turnira u Šangaju. Poslije skoro tri časa borbe i mučenja našao je način da savlada Janika Hanfmana - 4:6, 7:5, 6:3. Koliko mu je bilo teško i koliko se mučio najbolje je moglo da se vidi po tome kako je proslavio pobjedu - urlikom na srpskom jeziku.

Kada je konačno uspio da slomi otpor žilavog Nijemca, najbolji teniser svih vremena je iz sve snage počeo da viče "Idemo breeeeeee", "Idemooooo", moglo je da se čuje jasno i glasno. Urlik, da ga čuje cijela dvorana u Šangaju, a i šire.

Never. Write. Nole. Off.@DjokerNolefights back to defeat Hanfmann 4-6 7-5 6-3 and secure a last 16 spot!#RolexShanghaiMasterspic.twitter.com/bafa91kMqg — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters)October 5, 2025

Ta reakcija pokazuje koliko mu je stalo i zašto još uvijek igra tenis i ne planira tek tako da ide u penziju. Došao je u Kinu, tamo gdje ga obožavaju i iz sveg srca navijaju za njega. Vidjelo se to i kada je osvojio drugi set, napravio je delirijum na tribinama.

Ko mu je naredni rival?

Dok se mučio u duelu sa Hanfmanom, Novak je saznao i ko mu je sljedeći protivnik. Biće to Haume Munar (Španija) i njihov duel na programu je u utorak. Biće to njihov drugi meč u karijeri. Prvi put su igrali na Rolan Garosu 2018. godine i tada je Srbin slavio.

Ukoliko opravda ulogu favorita, Novak će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz meča između Zizua Bergsa (Belgija) i Gabrijela Dijaloa (Kanada).