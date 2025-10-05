logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novakov urlik na srpskom, da čuje cijela Kine: Reakcija sve govori, zato neće u penziju

Novakov urlik na srpskom, da čuje cijela Kine: Reakcija sve govori, zato neće u penziju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je poslije pobjede protiv Janika Hanfmana imao urlik na srpskom jeziku i tako je pokazao koliko mu ovaj trijumf znači.

Novak Đoković urlik Idemo nakon pobjede u Šangaju Izvor: ne koristi

Novak Đoković uspio je da prođe u osminu finala turnira u Šangaju. Poslije skoro tri časa borbe i mučenja našao je način da savlada Janika Hanfmana - 4:6, 7:5, 6:3. Koliko mu je bilo teško i koliko se mučio najbolje je moglo da se vidi po tome kako je proslavio pobjedu - urlikom na srpskom jeziku.

Kada je konačno uspio da slomi otpor žilavog Nijemca, najbolji teniser svih vremena je iz sve snage počeo da viče "Idemo breeeeeee", "Idemooooo", moglo je da se čuje jasno i glasno. Urlik, da ga čuje cijela dvorana u Šangaju, a i šire.

Ta reakcija pokazuje koliko mu je stalo i zašto još uvijek igra tenis i ne planira tek tako da ide u penziju. Došao je u Kinu, tamo gdje ga obožavaju i iz sveg srca navijaju za njega. Vidjelo se to i kada je osvojio drugi set, napravio je delirijum na tribinama.

Ko mu je naredni rival?

Dok se mučio u duelu sa Hanfmanom, Novak je saznao i ko mu je sljedeći protivnik. Biće to Haume Munar (Španija) i njihov duel na programu je u utorak. Biće to njihov drugi meč u karijeri. Prvi put su igrali na Rolan Garosu 2018. godine i tada je Srbin slavio.

Ukoliko opravda ulogu favorita, Novak će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz meča između Zizua Bergsa (Belgija) i Gabrijela Dijaloa (Kanada).

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Masters Šangaj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC