"Ovo je stvarno brutalno": Đoković objasnio šta ga muči, za to nema rješenje

Novak Đoković je poslije pobjede protiv Janika Hanfmana u izjavi na terenu priznao da su uslovi za igru bili preteški i da mu je to pravilo mnogo problema u Šangaju.

Izvor: Printscreen/X/Tennis TV

Novak Đoković uspio je da preskoči prepreku zvanu Janik Hanfman i to poslije skoro tri sata igre (4:6, 7:5, 6:3). Jeste Nijemac igrao dobro, ali je mnogo veći problem za srpskog tenisera bila ogromna vlažnost vazduha. Nije mogao da uđe u ritam, mučio se, tražio načine da se rashladi, nije mu to polazilo za rukom. U izjavi na terenu poslije meča je pričao baš o tome.

"Pričao sam već da su uslovi isti za sve, ali je zaista brutalno. Vlažnost vazduha je veća od 80 odsto iz dana u dan. Svi moramo sa tim da se nosimo. Za mene je to malo veći izazov zbog godina. Hanfman je odigrao sjajan meč, jedan moj osrednji gem bio mu je dovoljan da osvoji set. Odlično je servirao, nisam uspijevao da 'pročitam' njegov servis, snažno je udarao svaku lopticu", rekao je Novak.

Priznao je da mu je mnogo u svemu ovome pomogla publika.

"Nije bilo lako igrati sa njim, navijači su me podigli i dali mi energiju. U završnici drugog seta sam osjetio da igram sve bolje, počeo sam bolje da 'čitam' servise, počeo je da griješi, ja sam bio sve slobodniji. Tokom karijere sam dobio dosta ovakvih mečeva u kojima nisam bio bolji igrač na terenu u većem dijelu meča. Želim da se zahvalim još jednom i navijačima, podrška koju imam, skandiraju mi ime, imam 38 godina, igram ovdje. Zaista je ovo ostvarenje sna", zaključio je Đoković koji će u osmini finala igrati protiv Haumea Munara.

