logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković se poslije teške pobjede obratio jednom čovjeku, stadion je eksplodirao!

Novak Đoković se poslije teške pobjede obratio jednom čovjeku, stadion je eksplodirao!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković imao poruku za poznatog Kineza koji mu je pružio podršku u Šangaju.

Kome se Novak Đoković obratio poslije pobjede u Šangaju Izvor: X/Printscreen/hana ฺ

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je u dva seta slavio protiv Nijemca Janika Hanfmana. Mučio se dosta srpski as, ali su ga navijači bodrili i dizali do nove pobjede na putu ka petom trofeju u ovom kineskom gradu. Nakon meča, Đoković je ostavio posebnu poruku na kameri, a onda se obratio jednom simpatizeru na tribinama.

U pitanju je Vang Jibo, poznati glumac, pevač i plesač koji se takođe bavi i profesionalnim trkama automobila. Ipak, malo ko je u Evropi čuo za njega, ali Novak je još jednom pokazao da sjajno poznaje tamošnju tradiciju, ali i da prati svjetske trendove i popularnu kulturu.

"Jibo, hvala što si došao, lijepo je vidjeti te", rekao je Đoković pokazajući u pravcu Kineza koji je ustao i otpozdravio mu aplauzom.

Jibo je debitovao je na velikom platnu u glavnoj ulozi 2023. godine, glumeći u filmovima Hidden Blade, Born to Fly i One and Only. Takođe, osvojio je veliki broj nagrada i nominovan za mnoga prestižna priznanja u svijetu filma. Velika strast su mu automobili, sportsku karijeru je započeo 2019. godine i učestovao u više međunarodnih trka.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis teniseri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC