Presedan Novaka Đokovića u Šangaju: Kinezi razočarani, bio je primoran da ovo uradi poslije herojske pobjede

Novak Đoković nije imao snage da ispoštuje navijače i organizatore u Šangaju.

Izvor: Printscreen/Arena tenis

Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju, pošto je poslije velike borbe u tri seta savladao Španca Haumea Munara sa 6:3, 5:7, 6:2. Srpski as je imao velikih problema tokom meča osmine finala, a koliko je bio iscrpljen govori i to što nije imao snage da da izjavu na terenu.

Čekali su kineski navijači da im se obrati najbolji svih vremena, ali ovog puta je sve prošlo bez riječi zahvalnosti i poruke na kineskom jeziku. Novak je odlučio da odmah krene u svvlačionicu gdje će započeti oporavak. Takođe, preskočio je i druženje sa fanovima sa kojima ima posebnu konekciju. Tamošnjim ljubiteljima tenisa ostaje samo da se nadaju da će uspjeti da se odmori do narednog duela sa Zizuom Bergsom koji je zakazan za četvrtak.

Prepostavljamo da će Novak više od svom zdravstvenom stanju reći na konerenciji za medije, ako bude u stanju da je održi. Đoković je osim problema sa visokom vlažnošću vazduha koja mu je otežavala disanje imao i problem sa listom lijeve noge. Nekoliko puta je reagovala ljekarska ekipa, masirano mu je bolno mjesto, popio je tabletu za bolove i na kraju uspješno priveo meč kraju.

