logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato kad se Đoković bori za polufinale u Šangaju

Poznato kad se Đoković bori za polufinale u Šangaju

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković na teren neće izaći prije 12.30 sati.

Kad Đoković igra u četvrtfinalu Šangaja Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković će se u četvrtfinalu Šangaja u četvrtak sastati sa 44. igračem sveta Zizuom Bergsom (26), a taj mač na programu neće biti pre 12.30 sati po našem vremenu. Srpski teniser čitav turnir igra u sličnom terminu te i ovog puta neće biti promjena, pa su organizatori još jednom pokazali koliko poštuju najboljeg tenisera svih vremena.

Novak Đoković je u prethodnom meču bio bolji od Haumea Munara, ali uz velike probleme. Srpski teniser je u ranoj fazi meča doživio povredu, a onda mu je i temperatura u Kini pravila veliki problem. Sada će za rivala imati tenisera iz Belgije, koji u posljednje vrijeme ima vrlo dobro.

Momak koji trenutno zauzima 44. mjesto na svijetu već je obezbijedio plasman među 40 najboljih, što će biti njegov najbolji renking u karijeri. On je za duel sa Novakom morao da pobijedi Kanađanina Gabrijela Dijaloa, a to je učinio preokretom, pošto je 35. reket svijeta poveo u ovom susretu, ali je onda Belgijanac pokazao bolju igru i u vrlo tijesna naredna dva seta zabilježio trijumf. Susret je završen rezultatom 2:1 (3:6, 7:5, 7:6).

Novak i Bergs dosad nisu imali priliku da se nadmeću, a u slučaju da Novak uspije da slavi i u četvrtfinalu, njegov rival biće bolji iz susreta Holger Rune i Valentin Vašeroa, koji je na programu u četvrtak u devet sati ujutru.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis teniseri Masters Šangaj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC