Đoković otkazao konferenciju za medije

Đoković otkazao konferenciju za medije

Autor Nemanja Stanojčić
0

Novak Đoković je otkazao konferenciju za medije u Šangaju pošto su mu to rekli ljekari poslije pobjede protiv Munara. Dobra vijest je da će imati dan odmora pred četvrtfinale...

Đoković otkazao konferenciju za novinare u Šangaju Izvor: Printscreen/YouTube/Tennis TV

Novak Đoković jedva je stajao na nogama poslije plasmana u četvrtfinale turnira u Šangaju. Problemi sa povredom lista i sa ogromnom vlažnosti vazduha napravili su mu dosta poteškoća. Do te mjere da je najbolji igrač svih vremena odbio da priča, odnosno odbio je intervju odmah poslije meča na terenu. Neće se pojaviti ni na konferenciji za medije.

Prema informacijama koje stižu iz Šangaja, Novak neće odgovarati na pitanja novinara jer su ga tako savjetovali ljekari. Kako se navodi, njega su ljekari na turniru savjetovali da mu prioritet bude oporavak i odmor i da je bolje da ne ide na konferenciju, što je prihvatio.

Nije isključeno ni da će Srbin da ode kod ljekara na dodatne preglede, možda čak i na snimanje lijeve noge kako bi vidio i u kakvom stanju je list koji ga je baš mučio na meču protiv Španca. Svi se nadaju da nije ništa toliko ozbiljno i da će sve da bude u redu, posebno zbog toga što ga čeka dan pauze pred meč četvrtfinala.

Naredni rival Đokovića biće Zizu Bergs, belgijski teniser sa kojim se nikada do sada nije sastajao. Jasno je da je Nole favorit u tom meču, ali će dosta toga da zavisi i od zdravstvenog stanja najboljeg svih vremena. Mnogo više će biti poznato u srijedu.

Njegov kum i fizioterapeut Miljan Amanović djelovao je dosta zabrinuto tokom samog meča, tako da će upravo on imati zadatak da ga spremi i oporavi za nastavak takmičenja. Novak je ostao kao glavni favorit za osvajanje titule poslije predaje Janika Sinera i poraza Saše Zvereva. Glavna prepreka u njegovom dijelu žrijeba mogao bi da mu bude Holger Rune.

Tagovi

Novak Đoković Tenis teniseri Masters Šangaj

