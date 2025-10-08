I Rodžerovi navijači se čude: "Navijam za Federera i ne mogu da vjerujem šta Đokoviću rade"

Jedan navijač Rodžera Federera stao je u odbranu Novaka Đokovića na društvenim mrežama. I njemu je dojadilo da čita sve što se piše o Srbinu...

Novak Đoković je povrijeđen, dok je jedva stajao na nogama, uspio da prođe u četvrtfinale turnira u Šangaju. Tokom meča je povraćao, srušio se na teren u jednom momentu. Uprkos svemu tome je sa 38 godina uspio da dođe do pobjede, ali ima onih koji osporavaju sve što uradi. Zbog svega toga je jedan navijač Rodžera Federera stao o njegovu odbranu.

Objava na društvenim mrežama postala je brzo viralna. Drugi navijač Švajcarca je objavio fotografiju projektovanog žrijeba za Šangaj i to što je veliki broj favorita ispao zbog užasno teških uslova, velike vlažnosti vazduha i pravog haosa u Kini. Uz to je napisao i "da nikada nije vidio da neko ima toliko sreće kao Novak u posljednjih 15 godina i da mu to nije jasno".

I’m a Federer fan and I can’t understand how in 2025 you still have this much hatred.



Just enjoy watching Novak while it lasts.https://t.co/HMi1cCFj1U — JCTennis (@JC_Tennis05)October 7, 2025

To je isprovociralo mnoge navijače srpskog tenisera koji su stali u njegovu odbranu, ali ono što je iznenadilo mnoge je i to što se javio jedan od Rodžerovih navijača koji nije mogao da vjeruje šta čita i šta neki ljudi pišu o najboljem igraču svih vremena.

"Ja sam Federerov navijač i ne mogu da razumijem kako u 2025. godini još uvijek postoji ovoliko mržnje. Samo uživajte i gledajte Novaka, dok još igra", poručio je on.

Kakav je Novakov učinak protiv "velike trojke"?

Federerov navijač koji toliko insistira na tome da je Novak imao sreće tokom cijele karijere, kao da zaboravlja i kakav skor ima Srbin sa Rodžerom i Rafom Nadalom. Dvojicom tenisera koji su sa Noletom činili zlatnu eru svjetskog tenisa.

Đoković protiv Federera ima skor 27-23. U posljednjih sedam međusobnih okršaja je srpski igrač slavio šest puta. Izgubio je samo u grupnoj fazi Završnog mastersa 2019. godine. Protiv Rafe je Nole odigrao najviše mečeva u istoriji i ima skor 31-29. Španac je većinu tih pobjeda ostvario na šljaci. Nije loš skor za nekoga ko ima toliko sreće u posljednjih 15 godina...

