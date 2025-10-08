logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

I Rodžerovi navijači se čude: "Navijam za Federera i ne mogu da vjerujem šta Đokoviću rade"

I Rodžerovi navijači se čude: "Navijam za Federera i ne mogu da vjerujem šta Đokoviću rade"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Jedan navijač Rodžera Federera stao je u odbranu Novaka Đokovića na društvenim mrežama. I njemu je dojadilo da čita sve što se piše o Srbinu...

navijač Rodžera Federera sto u odbranu Novaka Đokovića Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Novak Đoković je povrijeđen, dok je jedva stajao na nogama, uspio da prođe u četvrtfinale turnira u Šangaju. Tokom meča je povraćao, srušio se na teren u jednom momentu. Uprkos svemu tome je sa 38 godina uspio da dođe do pobjede, ali ima onih koji osporavaju sve što uradi. Zbog svega toga je jedan navijač Rodžera Federera stao o njegovu odbranu.

Objava na društvenim mrežama postala je brzo viralna. Drugi navijač Švajcarca je objavio fotografiju projektovanog žrijeba za Šangaj i to što je veliki broj favorita ispao zbog užasno teških uslova, velike vlažnosti vazduha i pravog haosa u Kini. Uz to je napisao i "da nikada nije vidio da neko ima toliko sreće kao Novak u posljednjih 15 godina i da mu to nije jasno".

To je isprovociralo mnoge navijače srpskog tenisera koji su stali u njegovu odbranu, ali ono što je iznenadilo mnoge je i to što se javio jedan od Rodžerovih navijača koji nije mogao da vjeruje šta čita i šta neki ljudi pišu o najboljem igraču svih vremena.

"Ja sam Federerov navijač i ne mogu da razumijem kako u 2025. godini još uvijek postoji ovoliko mržnje. Samo uživajte i gledajte Novaka, dok još igra", poručio je on.

Kakav je Novakov učinak protiv "velike trojke"?

Federerov navijač koji toliko insistira na tome da je Novak imao sreće tokom cijele karijere, kao da zaboravlja i kakav skor ima Srbin sa Rodžerom i Rafom Nadalom. Dvojicom tenisera koji su sa Noletom činili zlatnu eru svjetskog tenisa.

Đoković protiv Federera ima skor 27-23. U posljednjih sedam međusobnih okršaja je srpski igrač slavio šest puta. Izgubio je samo u grupnoj fazi Završnog mastersa 2019. godine. Protiv Rafe je Nole odigrao najviše mečeva u istoriji i ima skor 31-29. Španac je većinu tih pobjeda ostvario na šljaci. Nije loš skor za nekoga ko ima toliko sreće u posljednjih 15 godina...

BONUS VIDEO:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Rodžer Federer Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC