Novak čuo za Lebronov i Miškov plan i rekao "da": Sve o "Projektu B" koji će izazvati zemljotres

Novak Đoković dio je novog projekta, ovog puta tenis je zamijenio košarkaškom ligom.

Izvor: KEVORK DJANSEZIAN / Getty images / Profimedia

Novak Đoković, mada još ne planira odlazak u penziju, odlučio je da povuče nove poslovne korake. Srpski teniser biće dio nove košarkaške lige, koja će biti direktan rival NBA ligi. A, koliko se vjeruje u formiranje novog takmičenja, govore i poznata imena koja su odlučila da podrže ovo takmičenje.

Džef Prentis, jedan od osnivača čuvenog "Skype", odlučio je da napravi košarkašku ligu. Nema sumnje da je novi plan dobro razradio, pošto je dobio naklonost Novaka Đokovića. Tako je Prentis odlučio da u saradnji sa Grejdijem Barnetom, koji je nekada bio dio "Facebooka", oformi novi, veliki projekat, sa kratkim i jasnim nazivom - Projekat B.

Nije samo Novak Đoković taj koji je podržao nastanak nove lige, osim najboljeg svih vremena u igru se uključio i Sloan Stivens, takođe iz svijeta tenisa. Tu je i Stiv Jang, bivša NFL igrač, kao i Kendans Parker, Alana Bird i Loren Džekson koje su igrale u WNBA. Među investitorima se takođe navode i vlade Singapura, Saudisjske Arabije, ali i operateti kazina u Makau. Osim što su poznata zvučna imena, postao je poznat i period u kojem će liga zaživjeti, plan je da to bude na jesen 2026.

Šta je ideja nove lige?

Plan nije do detalja poznat, ali okvirno je predviđeno da postoji muška i ženska liga i plan je da takmičenje traje do aprila. Na taj način, bio bi to direktan okršaj sa najjačom ligom na svetu, ali ne i sa WNBA, odnosno ženskom ligom, zbog drugačijeg termina održavanja takmičenja. Sjedište bi trebalo da bude smješteno u Singapuru, a detalji koji su još poznati su da bi trebalo da postoji šest timova, sa po 11 igrača, kao i da će takmičenja biti na različitim kontinentima.

Igraće se sedam dvosedmičnih turnira širom gradova Evrope, Azije i Amerike. Trenutno se vrše pregovori sa košarkašicama iz WNBA, a plan je i da djevojke dobiju i do tri puta veću platu nego u ligi koju trenutno igraju.

Izvor: EPA/CAROLINE BREHMAN

Zanimljivo je i to da je poslovni partner Lebrona Džjemsa Maverik Karter od samog početka uključen u projekat. Takođe, minulog ljeta Lebronov prijatelj imao je priliku da razgovara i sa sportskim menadžerom iz Srbije Miškom Ražnatovićem. Ovakav splet događaja otvara mnoge pretpostavke i predviđanja o tome da će možda i najveće zvijezde biti uključene u novu ligu.

Šta je NBA rekla o novoj ligi?

Adam Silver je kao predstavnik NBA lige već govorio o projektu koji nastaje naspram najjačeg takmičenja na svijetu. "Naravno da je njihovo pravo da naprave nešto takmičarskog karaktera, ako žele da izaberu da naprave ligu. Znam iz prve ruke da nije lako voditi ligu. Ali takmičenje je dobro, drži sve na vrhovima prstiju", rekao je Silver jednom prilikom.