Đoković i Medvedev protiv rođaka za finale: Najljepša priča Šangaja i slučajnost koja je oduševila svijet

Valentin Vašero i Artur Rinderkneš rođaci su koji igraju polufinale Šangaja.

Izvor: Chen Haoming / Xinhua News / Hector RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković i Danil Medvedev obezbijedili su plasmane u polufinala Šangaja, ali dvojica iskusnih tenisera imaće zanimljive protivnike. Dvojica rođaka izaći će u subotu na teren, najprije će najbolji svih vremena igrati protiv Valentina Vašeroa od 10.30, a onda će i Rus od 13 sati zaigrati protiv Artura Rinderkneša.

Nije rijetkost da se rivali iz iste zemlje susretnu na turniru, ali nešto rneđe dešavaju se susreti rođaka u velikim mečevima. I mada smo u bliskoj istoriji imali priliku da prisustvujemo takvim događajima, dovoljno je prisnetiti se dvoboja sestara Serene i Venus Vilijams, uvijek je zanimljivo kaka se takva slučajnost dogodi. A, Novak Đoković i Danil Medvedev biće saučesnici u pisanju ove interesantne priče.

Family Ties



Cousins Rinderknech and Vacherot are both through to the#RolexShanghaiMastersquarter-finals!pic.twitter.com/XFeH97MOEQ — Tennis TV (@TennisTV)October 8, 2025

Gotovo nevjerovatna situacija dogodila se na mastersu 1000 u Šangaju. Rođaci će imati priliku da zaigraju u polufinalnim mečevim. Valentin Vapero i Artur Rinderkneš rođaci su po majci francuskog tenisera. Riječ je o pomalo zamršenim odnosima, ali s druge strane vrlo zanimljivim.

Senzacija u Šangaju

Naime, Vešeroa profesionalno trenira njegov polubrat Bendžamin Baler, koji se nekada bavio tenisom. Roditelji tenisera iz Monaka upoznali su se u teniskom klubu, a i sam je jednom prilikom potvrdio da je bio predviđen za ovaj sport. "Zaista nisam imao izbora osim da se bavim tenisom jer je moja porodica prilično van kontrole po pitanju bijelog sporta. Rođen sam za tenis i kada sam bio dijete, mnogo sam išao sa mamom da igramo. Gledao sam svog brata kako ide sa turnira na turnir svake nedjelje, vraća se kući, pa ponovo odlazi i pomislio sam: "To je ono što želim da radim. Ne želim da idem u školu, želim da idem da igram turnire", rekao je za sajt ATP.

E sad, Baler je brat od tetke Artura Rinderkneša, odnosno nećak Viržinije Paket (Arturove majke), koja je takođe bila teniserka. Samim tim Rinderkneš i Vapero su rođaci, a cijeli teniski svijet očaran je slučajnošću da se baš njih dvojica nađu u polufinalnim mečevima mastersa 1000.

Zbog senzacije u Šangaju oglasio se i Rinderkneš: "Naša porodična 'WhatsApp' grupa je mnogo aktivna posljednjih nekoliko dana. Ne mogu da se žalim, sjajno je i ponovo okuplja porodicu, barem onlajn, zabavljamo se. Svi se međusobno gledaju. Tako da je stvarno super".

Morao je i Balere da se oglasi o fenomenu Šangaja: "U 'WhatsApp' grupi ima 20, 25 ljudi. Svi vole tenis, a Arturova majka je igrala tenis. Moja majka je igrala, Vaperova i moja majka su bile teniski treneri. Svi vole tenis i prate me i podržavali su me dok sam igrao, isto je i za njih dvojicu. U osnovi, sada se skoro sve vrti samo oko tenisa", ispričao je.

Ne čudi što je Rinderkneš stigao do polufinala Šangaja. Francuz je trenutno 54. igrač svijeta, a na putu do borbe protiv Medvedeva morao je da u vrlo teškim uslovima pobijedi mnoga velika imena, naročito od trećeg kola turnira. Hamada Međedovića, Aleksa Mičelsona, Sašu Zvereva, Jiržija Lehečku, Feliksa Ože-Alijasana.

Na drugoj strani, njegov rođak je potpuna senzacija turnira, u Šangaj je stigao kao 204, a on je kao i Rinderkneš turnir započeo pobjedom nad teniserom iz Srbije. Najprije je pobijedio Lasla Đerea, potom Aleksandera Bublika, Tomaša Mahača, Tibora Grikspora, a onda i Holgera Runea, a sada će mu za finalni meč biti potreba i pobjeda nad Novakom Đokovićem.

Bonus video:

(MONDO)