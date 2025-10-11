logo
Đoković tražio pomoć ljekara, ne može da se kreće: Pogledao je i u kuma, ovo baš ne valja

Đoković tražio pomoć ljekara, ne može da se kreće: Pogledao je i u kuma, ovo baš ne valja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je na početku polufinalnog meča protiv Valentina Vašeroa prekinuo sve i tražio pomoć ljekara i svog kuma Miljana Amanovića.

Novak Đoković povrijeđen, traži pomoć ljekara Izvor: Printscreen/Arena tenis

Novak Đoković bori se za prolaz u finale turnira u Šangaju i igra protiv Valentina Vašeroa. Tokom cijelog turnira u Kini srpski teniser ima velike zdravstvene probleme, muči se, teško hoda, teško diše i sada se pojavio novi problem koji je zabrinuo sve. Tražio je medicinski tajm-aut zbog toga.

Pri rezultatu 4:3 za Vašeroa srpski igrač tražio je medicinski tajm-aut i ljekar je odmah došao na teren. Dok je trajalo razjašnjavanje sa sudijom oko toga kada treba da krene da teče vrijeme, Novak se okrenuo ka svom kumu Miljanu Amanoviću koji je bio u loži. On mu je ujedno i fizioterapeut i sa njim je pričao o tome koju tabletu da uzme i koju dozu, čulo se kada kaže "još jednu" i dobija potvrdu od kuma.

Odmah poslije toga je legao ona peškir koji je stavljen ispred klupe i krenula je masaža. Prije toga je popio tablete protiv bolova. U pitanju je masaža kuka, što nikako ne valja. Ogromni su bolovi i sve to mu pravi velike probleme, sa svim udarcima...

Nervoza i bijes

Izvor: Printscreen/Arena tenis

Kada se vratio na teren poslije uzetog medicinskog tajm-auta, Novak je promašio čistu bekhend paralelu, poslao je lopticu daleko u aut. Onda se iznervirao i lopticu poslao u reklame u bijesu. Vidi se nervoza i frustracija.

Pravi mu kuk velike probleme, ne može da se kreće, ne može da servira kako treba. Vide se ogromni problemi. Ne može da napadne rivala, a nema mogućnost da igra kako zna i umije... Uspijevao je u prošlosti da nađe rješenja, nadamo se svi da će tako biti i sada.

